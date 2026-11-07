謝婷婷報喜成功衛冕網球冠軍　曾挺孕肚出戰連奪雙冠極勇猛

現年44歲的謝婷婷自2019年突然宣布誕下愛女Sara後就淡出幕前，移居加拿大溫哥華生活，去年情人節謝婷婷高調認愛，公開與靚仔外籍男友Mathew的甜蜜合照，並在5月宣布懷第二胎的喜訊，同年7月謝婷婷順利誕下囝囝Brooklyn Milne，組成四口之家！雖然謝婷婷已鮮少在螢光幕亮相，但熱愛運動的她依然保持極佳身段，日前她在社交平台報喜，透露與隊友再度於網球賽事中勝出，成功衛冕冠軍！

謝婷婷今年7月曬出一輯婚照，並寫道：「Year One. ♾️ The four of us.」正式向外界宣告，早於去年已與Mathew結婚。（IG@jennifertsetingting）

好幸福。（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷一直十分保護一對子女，鮮有公開正面照。（IG@jennifertsetingting）

一家四口。（IG@jennifertsetingting）

活力十足！（IG@jennifertsetingting）

慶祝加拿大感恩節曬全家福。（IG截圖）

謝婷婷網球比賽成功衛冕冠軍 面色紅潤狀態極佳

謝婷婷於IG限時動態曬出合照，相中她頭戴啡色Cap帽，一身運動套裝，狀態極佳，她與拍檔手持紅酒，並在合照上寫道：「Defending champions! 🏆Thx for being the best partner!! ❤️」興奮透露兩人再度奪冠兼順利衛冕，字裏行間滿載勝利喜悅。

成功衛冕冠軍！（IG截圖）

謝婷婷在情人節公開與男友的合照。（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷自幼是網球健將。（IG@jennifertsetingting）

網球健將！（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷曾與網球天后李娜對打獲讚有潛質 近年參賽屢奪冠軍

其實謝婷婷自幼是網球健將，早在加拿大讀書時期已經常參加比賽兼屢獲殊榮，2016年更在內地綜藝節目《來吧冠軍》中與網球天后李娜對打，獲對方大讚有潛質。而謝婷婷升呢人母後亦沒有放棄打網球，近年參加網球比賽更多次奪獎，去年懷住第二胎出賽依然身手敏捷，參加網球大師賽ITF700 W35雙打及MT400省級W40單打，兩個比賽均勇奪冠軍寶座！

曾奪得女子雙打40歲組別冠軍！（IG@jennifertsetingting）

勁！（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷奪得網球大師賽MT700女子雙打40歲組別冠軍！（IG截圖）

大住肚都繼續打網球。（IG截圖）

謝婷婷挺巨肚參加網球比賽連奪兩獎。（IG@jennifertsetingting）

謝婷婷挺巨肚參加網球比賽連奪兩獎。（IG@jennifertsetingting）