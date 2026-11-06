歐瑞偉拍劇　一招擊退轉季咳　開工唔NG

演藝圈公認的「鐵人」、深受觀眾喜愛的「瑞偉哥」歐瑞偉，近期再度投入新劇拍攝。入行多年的他向來以敬業和高專業度著稱，然而面對無定時的長工時與轉季天氣，即使體能過人亦難免有恙。近日他在接受訪問時透漏，早前曾因傷風感冒引致久咳不癒，嚴重影響拍戲進度，幸得幕後工作人員推薦秘密武器，令他成功一招擊退轉季咳，開工不再「NG」！



高強度拍攝 傷風感冒久咳成困擾

作為演藝圈資深演員，歐瑞偉經常要面對長工時及高強度的拍攝工作。他坦言：「人嘛，又不是機器！我們有時候工作時間真的比較長，特別是入廠拍戲時空調特別冷，如果抵抗力不好，就很容易生病。」

歐瑞偉透露，早前不幸患上感冒，隨後更演變成久咳困擾多時。拍戲時咳嗽會阻礙進度，為了不影響劇組進度，他曾嘗試過各種方法：「會喝湯茶或偏方，但咳嗽的情況總是反覆發作，治標不治本。」

幕後熱心推薦一日止咳神物 擺脫久咳問題

就在為咳患困擾之際，幕後同事向他推薦了「寶和堂御咳喘」。歐瑞偉表示，自己選擇保健產品時極為審慎：「我最看重的就是有科研支持，服用時更有信心。見到它是市場唯一有大學科研實證的產品，不只是靠廣告，還有好口碑。」

試用過後，歐瑞偉大讚效果顯著，咳嗽情況迅速得到舒緩。「試過之後覺得真的很適合自己，服用一日即有顯著效果。現在開工我也會帶備，保護肺部之餘，還能提升免疫力！」有了它，歐瑞偉在鏡頭前再度展現最佳狀態，唸對白流暢俐落，徹底告別咳嗽導致的「NG」尷尬。

寶和堂御咳喘：虎乳芝止咳飲 擊退各種咳患

「寶和堂御咳喘」採用創新三重強效配方，完美結合虎乳芝、蟲草及紫錐菊三大護肺及免疫成分：

• 市場唯一*香港權威大學科研實證：有效減少咳嗽次數，服用一日即有效果#

• 全方位改善各類咳嗽：針對乾咳、久咳、敏感咳及痰咳均有顯著改善作用，2歲以上就食得。

• 用家親證：97%用家認同即時舒緩咳嗽不適^，提升呼吸道抵抗力，適合轉季防護及長工時人士日常保養。

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* 根據內部市場調查資料 2026年 8月3日，按2026年8月前已公開的市場資料，以市面上主要銷售的９款虎乳芝類產品作比較。

# 報告來源:寶和堂御咳喘止咳作用研究(2024年10月，香港權威大學)

^ 根據100名受訪者的用後感調查報告(Momentum Ad-Communications Limited, 2026)

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