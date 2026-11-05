璀璨之城｜最後重磅卡士曝光　「大灣區哥哥」重聚張智霖鬥戲

無綫電視台慶劇《璀璨之城》劇情進入最後高潮，於第19集中拋出重磅驚喜！一直備受關注的LKS集團董事局主席一角，最終由謝天華特別客串演出。謝天華在劇中以霸氣造型驚喜登場，為配合角色設定更特別花費兩個小時進行特效化妝化上老妝，展現強大氣場。

謝天華驚喜現身。（劇集截圖）

謝天華驚喜現身。（劇集截圖）

謝天華驚喜現身。（劇集截圖）

繼《魚躍在花見》 相隔15年TVB劇集再同框

今次謝天華客串演出，亦是他與劇中主演張智霖（Chilam）自2011年合作無綫劇集《魚躍在花見》後，相隔15年再度於TVB劇集中同框亮相，成為該集的一大看點。

TVB經典劇集《魚躍在花見》（2011年）兩人在該劇中首度合作，飾演一對同父異母的兄弟。謝天華飾演二太兒子、出色的日式料理師傅「魚至囂」，而張智霖則飾演三太兒子「魚至瀛」。該劇當年播出後深受觀眾歡迎，成為兩人在電視界的代表作。

兩人在15年前於《魚躍在花見》合作。（劇集截圖）

「大灣區哥哥」私交甚篤 影視綜藝合作無間

內地大型綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》（2021年）兩人共同參與了這檔人氣選拔真人騷。在節目中，他們與陳小春、梁漢文及林曉峰等好友組成深受觀眾喜愛的「大灣區哥哥」陣容，曾同台合唱《往事只能回味》等歌曲，展現了多年的深厚友誼與舞台默契。

《披荊斬棘的哥哥》。（網上圖片）

美食真人騷《大灣仔的夜》（2021年）承接「大灣區哥哥」的熱潮，張智霖與謝天華聯同陳小春、梁漢文、林曉峰合夥在廣州經營港風大排檔。節目透過沉浸式的拍攝手法，紀錄了兩人在大排檔營業的真實日常，進一步展現了他們私底下真實的好兄弟關係。