東張西望｜百萬骨灰龕位疑被大伯變賣　兒子驚爆：可能掉咗啦

早前多宗名人骨灰被盜事件引起大眾的關注，昨日（5日）TVB節目《東張西望》亦有家庭揭發先人骨灰不翼而飛，懷疑涉及龕位變賣，親屬至今仍追尋骨灰下落。兩名表兄弟向節目組表示，今年3月與親友到龕場拜祭祖母，發現祖父母的骨灰龕消失，龕位只剩石板及「長生祿位」的紅紙。祖母於2025年3月去世，6月上位，而祖父則在2011年已上位，祖母最大心願是二人合葬。龕場職員稱，身為登記人的大伯已於去年12月自行將龕位清空並取走骨灰龕。

今年3月與親友到龕場拜祭祖母，發現祖父母的骨灰龕消失，龕位只剩石板及「長生祿位」的紅紙。(節目截圖)

龕位升值破百萬 家屬懷疑大伯放售謀利報警

親屬指出，相連龕位由祖母斥資30萬元購入，骨灰龕則由姑媽付款，均有憑據。由於相連龕位市值過百萬元，親屬在二手平台發現疑似放售帖文，懷疑大伯為獨吞款項而盜走先人骨灰，擅自清空龕位後放售，遂發律師信及報警，要求交代骨灰去向。大伯向警方聲稱已將骨灰帶到英國安置，但親屬表示未見證明。警方完成調查後認為「事件不涉刑事、骨灰不屬遺產」，無人被捕。

龕位升值破百萬。(節目截圖)

律師指或涉盜竊罪最高囚10年 籲重啟調查

大律師陸偉雄指出，骨灰雖不屬遺產，但祖母付款購買的龕位卻可能屬其遺產，登記人有處理權，不代表擁有權。若未經物主同意取走骨灰龕，或涉嫌盜竊，最高可判監10年。建議家屬要求重啟調查，亦可循民事途徑追究管理公司的責任。

大律師陸偉雄指出涉盜竊罪最高囚10年。(節目截圖)

驚爆大伯涉私吞480萬租金 貼亡母相逼走租客

有親屬指控，大伯曾破產並向祖母借逾130萬元，過去20年更訛稱祖父母在深圳的六層物業未有出租，涉嫌私吞480萬元人民幣租金。今年3月，他疑以修繕為由換鎖、斷水斷電，並張貼已故祖母照片逼走租客。

大伯曾破產並向祖母借逾130萬元。(節目截圖)

大伯兒子稱骨灰「可能掉咗」 嫲嫲報夢哭訴迷路

親屬其後到深圳找大伯對質，卻遇上大伯兒子，追問及要求交出兩老骨灰時，對方竟稱：「點解要畀你？點解要問你？唔需要！」雙方發生衝突而驚動公安到場。親屬又稱大伯兒子驚爆：「我可能掉咗啦！」及有人夢見祖母哭訴無法回家：「自己唔識游水，喺樹林入面唔識返屋企。」因而擔心骨灰遭棄置，惟下落尚未確認。目前家人只盼尋回骨灰，讓兩老入土為安。