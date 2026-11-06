何慈茵繼承亡父何麥遺願　立志接任劉家洪拳承繼人發揚光大

一代洪拳宗師劉家良的入室弟子、著名動作演員及龍虎武師何麥（Mark Houghton），於10月5日凌晨離世，終年64歲。家屬於上月28日在紅磡世界殯儀館為其設靈，翁靜晶、錢嘉樂湯盈盈夫婦、香港動作特技演員工會及多位徒弟都有送上花牌致哀，但何麥女兒何慈茵（Charlene Houghton）就未有現身，亦不見其花牌。事隔多日，何慈茵在社交平台撰文表示，將繼承亡父何麥遺願，接任嶺南黃飛鴻洪拳傳人劉家洪拳承繼人。

何麥與劉家良合照（網上圖片）

著名龍虎武師何麥喪禮在紅磡世界殯儀館舉行。（葉志明 攝）

何麥遺孀難掩哀傷。（葉志明 攝）

何麥與女兒何慈茵。（IG@houghton.charlene）

何麥與女兒何慈茵。（IG@houghton.charlene）

何慈茵在社交平台分享多張與父親的合照及父女習武的片段，並寫道：「爸爸何麥Mark Houghton離世後，承繼他的心願和武學傳統，成為我對他最深切的懷念，也是我願意肩負的責任。接任嶺南黃飛鴻洪拳傳人-劉家洪拳的承繼人，一直是爸爸的心願。如今我接下這份責任，盼能完成他的遺願。爸爸一生敬重他的師父劉家良。他對洪拳的熱愛與熱誠，也一直是我敬佩並努力學習的榜樣。我會秉承爸爸的精神，與來自世界各地的師兄弟並肩同行，繼續傳承洪拳，弘揚武德，讓這門珍貴的武學薪火相傳，發揚光大。前路雖長，我會懷著對爸爸的敬愛，堅定地走下去。」

何慈茵悼念父親。（IG@houghton.charlene）

何慈茵悼念父親。（IG@houghton.charlene）

珍貴合照。（IG@houghton.charlene）

珍貴合照。（IG@houghton.charlene）

珍貴合照。（IG@houghton.charlene）

繼承遺願。（IG@houghton.charlene）

繼承遺願。（IG@houghton.charlene）

感情深厚。（IG@houghton.charlene）

接任嶺南黃飛鴻洪拳傳人劉家洪拳承繼人。（IG@houghton.charlene）

何慈茵出生於武術世家，自5歲起學習洪拳，亦精通詠春、泰拳、巴西柔術、職業摔角及MMA（綜合格鬥）等不同武術，曾主演電影《空手道》、TVB劇集《逆天奇案2》及《奪命提示》等，憑出色的身手獲封「最強打女」！

何慈茵五歲起修習洪拳，父親為武打片宗師劉家良的徒弟，名符其實為劉家良徒孫！（IG@houghton.charlene）

「最強打女」何慈茵與「泰拳女神」謝嘉怡拍《奪命提示》。（TVB截圖）

何慈茵在劇中各種造型，套套吸睛。（官方圖片）

何慈茵身材健美。（IG@houghton.charlene）

何慈茵以性感喱士睡衣上鏡派福利照。（IG@houghton.charlene）