璀璨之城大結局丨江美儀護子成魔　張智霖2分半鐘淚之獨白考演技

TVB話題暗黑名門爭鬥劇《璀璨之城》今晚（6日）將迎來大結局，自播出後話題不斷，當中張智霖及江美儀的「魔性演技」被看高一線，成今年視帝及女配頂頭大熱。昨晚（5 日）一集，Chilam再度大晒「零死角」演技，一場兩分半鐘「淚之獨白」，演活了官孝賢成魔背後的無奈宿命。

張智霖及江美儀的「魔性演技」被看高一線，成今年視帝及女配頂頭大熱。

劇情講述官孝賢成功以嗱喳手段逼令細佬官孝君（吳卓羲飾）退出LKS董事角逐。對於打敗伴隨大半生的「至親勁敵」，官孝賢感到「苦盡甘來」，並專誠去到亡母靈位訴心聲。孝賢先是除下眼鏡，自豪地向亡母表示自己終於「出人頭地」，並終於道出自己重視的從來不是權力和金錢，而是打敗多年來心魔—父親官志琛，孝賢：「重要嘅係，阿爸都好想坐呢個位，佢坐唔到，我坐到！」說畢，孝賢收起笑意，幽幽地慢慢道出埋藏在內心深處的脆弱—渴望父親官志琛的疼錫和肯定：「你細個成日教我一定要贏，唔可以輸畀細佬，（哽咽）話如果輸咗嘅話，阿爸就唔錫我哋。今日我超額完成，我唔單止贏到阿君，我仲贏埋阿爸。」

張智霖嘅喊戲，立體演繹了孝賢內心的淒苦和脆弱。

張智霖嘅喊戲，立體演繹了孝賢內心的淒苦和脆弱。

孝賢原本流嘅係既自豪又激動嘅眼淚。

孝賢原本流嘅係既自豪又激動嘅眼淚。

網民心痛官孝賢：「不幸的童年需要一生治癒」

越說越傷心的孝賢，滿眶眼淚望向亡母靈位，再掛上苦笑：「媽，如果你喺上面見到阿爸嘅話，你同佢講聲，其實孝賢呢個仔，都好值得錫。」更邊說邊眼淚默默落下，令人動容。孝賢窮一生追求父親的肯定和疼錫，最後不幸走火入魔，令不少網民大為同情：「這眼淚是心痛自己流的」、「用一生都在證明自己值得愛」、「一輩子困在老爸對他的打擊」、「不幸的童年需要一生治癒」、「眼鏡這個道具的意思，在這裡出來了」、「大少只不過是渴望得到愛的孩子」、「心痛他的軟弱」、「一直都希望得到爸爸的認可」、「大少心裏仍住著童年的那個小孩。」

「張智霖用演技豐富了角色的複雜性」

雖然有苦衷，但早已決心將靈魂賣給魔鬼的孝賢，決定繼續與魔鬼同行，戴回眼鏡的他回復兇狠Mode：「你睇住，跟住落嚟，我官孝賢嘅人生將會正式開始！」由強變弱再瞬間變強的細膩紮實演技，再次獲得網民高度肯定。「節奏很好，有情緒的遞進和變化」、「張智霖用演技豐富了角色的複雜性」、「又帥又有實力」、「演技真的太好太入戲了」、「他將一個童年缺父愛而走上不歸路的角色演繹得淋漓盡致」、「拿視帝吧張智霖」、「這個角色可以拿視帝」、「這是張智霖演技最好的一部」、「演技高光」、「視帝級表現」

焦點圖片。

張智霖呢幕精神虐待張曦雯嘅戲都好精彩。

另一位憑《璀璨》贏得大量正評的演員，還有陳瀅。陳瀅這次在《璀璨》發揮相當的多，既要飾演八面玲瓏高智商媒體人、又要忍辱負重潛伏孝賢身邊，當中最為觀眾津津樂道的，是她與陳曉華角色之間的微妙感情，無論是聽到Hera慘死時的激動忍淚、或是回憶中望著Hera的甜蜜眼神，均獲得了大量演技方面的肯定。而昨晚，陳瀅與江美儀的對戲亦相當精彩。

劇情講述丁麗明（江美儀飾）識穿Sarah（陳瀅飾）「無間道」身份後，即句句夭爆Sarah冇用兼幫唔到Annie，令Sarah既心虛又心痛，陳瀅在該幕亦再次展現在喊戲方面的硬實力。不過陳瀅與美儀姐最精彩的對壘，是二人千辛萬苦找到官孝賢罪證後，由於內容涉及官孝君，丁麗明為了保護愛兒更不惜吞掉「罪證SD卡」，令一心想靠SD卡釘死官孝賢的Sarah即時發狂，激動地撲向丁麗明企圖令佢吐出SD卡，期間還用力地實丁麗明的面頰及叉頸，丁麗明則一再掙扎，混亂間二人雙雙倒地，最後安管家（鄭子誠飾）出手扑暈Sarah，丁麗明才成功脫險。

而丁麗明跌在地上後，竟還因「吞卡得逞」發出魔性笑聲：「冇人可以害我個仔呀，你哋唔可以害我個仔呀」，安管家則被自己的激動嚇到「定格」，場口令人心寒。談到這場激烈的埋身肉搏，陳瀅接受tvb.com訪問時親揭鏡頭背後拍得很開心：「呢段戲有啲難度，我哋要瘋狂拉扯、叉頸。但大家嘅節奏都好好，完全都冇留力只係想做好成件事，勁開心。」

陳瀅喺《璀璨》嘅喊戲一再獲得肯定。

呢幕扭打戲真係好瘋狂。

江美儀又有經典表情！

江美儀又有經典表情！

江美儀又有經典表情！

而之前一早預告將有三大神秘嘉賓登場的《璀璨》，昨晚終有第一位神秘嘉賓驚喜登場，他就是謝天華！而他飾演的角色，是LKS主席陳先生。陳先生甫出場，即對孝賢提出連番質疑，原來一切只是試探，陳先生有心提拔孝賢坐上LKS主席位置，但條件是要孝賢先處理好難度極高的收購競爭對手事宜…就在孝賢最得意之際，消失了足足一年的孝君突然回歸，令意氣風發的孝賢陣腳大亂，到底這對「相生相殺」的親兄弟，最終結局走向如何，會是永無止盡的惡鬥，還是戲劇性的和何如初？尚未登場的兩位神秘客串，又會是誰？敬請期待今晚《璀璨之城》大結局。

說回謝天華，這是他與張智霖（Chilam）及《璀璨》監製繼 2011 年劇集《魚躍在花見》後再度合作，對於天華Chilam相隔15 年再度於TVB劇同框，網民大感驚喜，並笑言「壽司回憶」返晒嚟。為了帶了新鮮感及突顯陳先生的老練，謝天華還特意化老妝上陣，成功引發話題！原來天華為了這個造型，連試妝加造型足足兩小時，台前幕後均十分認真。

謝天華相隔15年再與張智霖喺TVB劇同框。

謝天華相隔15年再與張智霖喺TVB劇同框。

到底官孝賢同官孝君嘅結局會點呢？