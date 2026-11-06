李家鼎迎80歲大壽獲肥媽6號突襲慶生 首度與李泳豪父子檔拍節目
撰文：董欣琪
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李家鼎（鼎爺）前妻施明於今年3月離世，隨即爆出孖仔李泳漢與李泳豪不和及爭產糾紛，成為全城焦點。事後鼎爺接受傳媒訪問時，公開宣布與長子李泳漢脫離父子關係，更在鏡頭前後大罵對方「仆X仔」超過10次。鼎爺又揚言「從來冇諗退休」，更積極重投工作，除了跟細孖李泳豪父子檔拍片，努力經營YouTube頻道之外，又拍攝綜藝節目。日前李泳豪在社交平台透露首度與鼎爺以父子檔上陣拍攝節目，更為爸爸提前慶生！
李泳豪李家鼎首度父子檔拍綜藝節目 肥媽陸浩明突襲為鼎爺慶生
李泳豪在IG分享慶生照，並寫道：「今年迎來了全新的工作任務，非常榮幸能與肥媽、陸浩明以及我老豆一同出演新的飲食節目✌🏻 這是我首次參與綜藝節目，更是我們父子檔的初體驗，過程充滿挑戰，亦有許多地方需要學習。在首日拍攝圓滿結束之際，一眾同事更貼心地安排了特別環節，提早為老豆慶祝80歲大壽，由衷感謝大家對老豆的愛護與關懷。看到老豆如今身體健康、精神飽滿，說話時依然聲如洪鐘、字字鏗鏘，真的深感感恩與欣慰🙏🏻」
相中所見，鼎爺身穿格仔襯衫搭配啡色馬甲、頭戴牛仔帽，雙手捧著小蛋糕，精神奕奕、氣色極佳。李泳豪與太太Agnes以及陸浩明（6號）圍繞在鼎爺身後做出嘟嘴吹蠟燭的搞笑動作，Agnes更親暱地伸手輕捏鼎爺的臉頰，而肥媽（Maria Cordero）笑意盈盈地靠着鼎爺，氣氛融洽歡樂。
鼎爺將迎80歲大壽 李泳豪感恩：老豆依然聲如洪鐘
李家鼎自2016年憑節目《阿爺廚房》爆紅後，憑硬朗俐落的真性情及深厚廚藝深入民心。轉眼間鼎爺即將踏入80歲大壽，作為兒子的李泳豪看到父親依然精神奕奕，亦忍不住感性表示：「看到老豆如今身體健康、精神飽滿，說話時依然聲如洪鐘、字字鏗鏘，真的深感感恩與欣慰🙏🏻」今次兩人父子檔拍攝節目，再加上有肥媽同6號加持，一眾主持與幕後團隊更在首日拍攝收工之際，精心策劃為鼎爺送上驚喜慶生，場面相當溫馨！