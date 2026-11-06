李家鼎迎80歲大壽獲肥媽6號突襲慶生　首度與李泳豪父子檔拍節目

李家鼎（鼎爺）前妻施明於今年3月離世，隨即爆出孖仔李泳漢與李泳豪不和及爭產糾紛，成為全城焦點。事後鼎爺接受傳媒訪問時，公開宣布與長子李泳漢脫離父子關係，更在鏡頭前後大罵對方「仆X仔」超過10次。鼎爺又揚言「從來冇諗退休」，更積極重投工作，除了跟細孖李泳豪父子檔拍片，努力經營YouTube頻道之外，又拍攝綜藝節目。日前李泳豪在社交平台透露首度與鼎爺以父子檔上陣拍攝節目，更為爸爸提前慶生！

李家鼎（鼎爺）前妻施明於今年3月離世，隨即爆出孖仔李泳漢與李泳豪不和及爭產糾紛，成為全城焦點。（IG圖片）

豪仔向來孝順父母。（ig@drift_greg）

鼎爺同細孖李泳豪父子檔拍片，努力經營YouTube頻道，兩人齊齊對着鏡頭打招呼，更重展笑顏，精神奕奕，網民紛紛留言表示支持！（IG@drift_greg）

李家鼎孖李泳豪首度父子檔拍廣告。（影片截圖）

李泳豪李家鼎首度父子檔拍綜藝節目 肥媽陸浩明突襲為鼎爺慶生

李泳豪在IG分享慶生照，並寫道：「今年迎來了全新的工作任務，非常榮幸能與肥媽、陸浩明以及我老豆一同出演新的飲食節目✌🏻 這是我首次參與綜藝節目，更是我們父子檔的初體驗，過程充滿挑戰，亦有許多地方需要學習。在首日拍攝圓滿結束之際，一眾同事更貼心地安排了特別環節，提早為老豆慶祝80歲大壽，由衷感謝大家對老豆的愛護與關懷。看到老豆如今身體健康、精神飽滿，說話時依然聲如洪鐘、字字鏗鏘，真的深感感恩與欣慰🙏🏻」

豪仔貼出與鼎爺的合照，兩父子原來去飲茶，見鼎爺面露笑容、頗為精神，面部也比之前消瘦凹陷的時候長回少少肉，他還做出「揸槍」手勢，精神不俗。（IG截圖）

李泳豪表示如今家庭成員「只有爸爸、我同太太三個」。（ig@drift_greg）

李泳豪與父親鼎爺逐漸走出喪親之痛。（IG@drift_greg）

相中所見，鼎爺身穿格仔襯衫搭配啡色馬甲、頭戴牛仔帽，雙手捧著小蛋糕，精神奕奕、氣色極佳。李泳豪與太太Agnes以及陸浩明（6號）圍繞在鼎爺身後做出嘟嘴吹蠟燭的搞笑動作，Agnes更親暱地伸手輕捏鼎爺的臉頰，而肥媽（Maria Cordero）笑意盈盈地靠着鼎爺，氣氛融洽歡樂。

李家鼎迎80歲大壽獲突襲慶生。（IG@drift_greg）

精神奕奕！（IG@drift_greg）

李泳豪在受訪時透露，鼎爺能夠快速康復，全靠太太Agnes。（IG截圖）

鼎爺將迎80歲大壽 李泳豪感恩：老豆依然聲如洪鐘

李家鼎自2016年憑節目《阿爺廚房》爆紅後，憑硬朗俐落的真性情及深厚廚藝深入民心。轉眼間鼎爺即將踏入80歲大壽，作為兒子的李泳豪看到父親依然精神奕奕，亦忍不住感性表示：「看到老豆如今身體健康、精神飽滿，說話時依然聲如洪鐘、字字鏗鏘，真的深感感恩與欣慰🙏🏻」今次兩人父子檔拍攝節目，再加上有肥媽同6號加持，一眾主持與幕後團隊更在首日拍攝收工之際，精心策劃為鼎爺送上驚喜慶生，場面相當溫馨！

鼎爺昔日面部有肉、精神奕奕，中氣十足。（資料圖片）