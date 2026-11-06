徐濠縈52歲前衛連身衫掀熱議　超低褲襠剪裁大膽驚現神秘陰影

現年52歲的徐濠縈自2004年誕下女兒陳康堤（Constance）、並於2006年與「歌神」陳奕迅（Eason）結婚後，便全面淡出幕前演藝圈。不過身為潮流教主的她依然備受外界關注；早前愛女康堤慘受情傷，阿徐即陪女兒飛巴黎欣賞CHANEL最新春夏系列散心；另一邊廂老公Eason開另類錄音騷掀起搶飛熱潮、一票難求，但阿徐就似乎未受囡囡風波與老公飛債影響，繼續過住無憂無慮的生活，在名店大玩試衫樂趣！

一家三口。（網上圖片）

父母力撐康堤唔使讀書。（ig@hilaryxtsui）

陳奕迅同徐濠縈相愛多年。（ig@hilaryxtsui）

（ig@_constancec_）

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多角度自拍晒超模臉 開窿連身衫惹遐想

向來時尚觸角敏銳、常走在潮流尖端的阿徐，昨日（5日）在IG分享了多張新裝照，當中一套服裝更引起網民熱烈討論。相中見到阿徐拿起手機對住鏡子自拍，樣子極Cool，完全是一張「超模臉」。她穿上一件白色的貼身連身衫褲，配上黑色尖頭高踭鞋。

這套連身衫的設計相當古惑，除了在胸前開窿外，最引人注目的是其超低的褲襠設計。在盆骨位置亦有一行開窿，並配以Lace通花將整件衫褲連成一體，設計十分大膽，更驚現引人遐想的「神秘三角」陰影位！阿徐更以正面、高炒（高角度俯拍）等不同角度自拍，完美展現其Fit爆身形。

徐濠縈着上白色貼身開窿連身衫褲對鏡自拍，盆骨位置驚現惹人遐想嘅「神秘三角」Lace陰影位，大膽前衛。（ig@hilaryxtsui）

Lace陰影位，大膽前衛。（ig@hilaryxtsui）

全身照。（ig@hilaryxtsui）

Lace陰影位，大膽前衛，惹人遐想。。（ig@hilaryxtsui）

一張超模臉。（ig@hilaryxtsui）

除了這套破格的連身衫，轉季的阿徐還試穿了不同款式的服裝，類別多元化。當中有她穿上印有狗仔圖案的白色恤衫配黑色短裙；亦有她穿上深灰格紋大褸配深灰色及膝褲的型格打扮；甚至有啡色皮褸襯米黃色Lace短裙配黑色長靴的狂野造型。一眾網民看後紛紛大派心心，更有人留言激讚：「QUEENNNNNN」！

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網民激讚。（ig@hilaryxtsui）

康堤曾嫌阿媽太前衛 驚嘆原來走在潮流尖端

徐濠縈的獨特品味向來好壞參半，有人熱烈追捧，但其寶貝女康堤小時候卻完全不懂欣賞。現年22歲的康堤早前接受電台訪問時，就自爆了一段童年趣事。康堤坦言小時候完全無法理解媽媽的時尚觸覺，更笑言以前放學會扮唔識拒絕相認：「我其實細個放學都唔認佢，我最記得一次，以前佢搽紅唇膏，又要着好多銀色、螢光粉紅嘅唔同顏色，放學落樓梯佢會嗌包包（康堤乳名），我都唔應佢，哈哈。」她更曾當面向阿徐提出要求：「希望佢用斜揹袋，好似啲姨姨咁，我寧願佢咁都唔好咁打扮（前衛）。」

面對女兒的童言無忌，徐濠縈當年只霸氣地回應一句：「你識啲咩呀，我自己又唔係著畀你睇，我著畀自己睇。」完美KO了女兒的質疑。康堤笑指自己其實是「跟風型」，加上媽媽現在的打扮「簡約咗」，所以才安心將造型設計交給對方。不過她坦言自己私下最希望的打扮還是簡單的T恤、牛仔褲，甚至「披頭散髮」不梳頭就上台，反映出母女倆截然不同的審美觀。

講到阿媽前衛造型更加係笑唔停口。（YouTube@口水多過浪花）

陳奕迅女兒陳康堤不時陪媽媽徐濠縈出席聚會。（微博圖片）

康堤好貼地，會坐港鐵。（ig@_constancec_）

「芭比粉」好難carry得好睇，對膚色偏黃黑嘅女士更係大忌。（ig@hilaryxtsui）