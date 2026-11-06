廖碧兒大爆拍攝辛酸曾9日無瞓被車輾腳　首度公開「I ♡ B」真相

前無綫（TVB）花旦廖碧兒（Bernice）近日作客由陳敏之主持的網上訪談節目《Chi Chat》，大談當年拍劇時不為人知的辛酸史，並罕有剖白現時的感情世界，更首度親自為轟動一時的「飛機空中示愛」傳聞澄清。近年積極轉型商界的她，更分享自創草本咖啡及經營紅酒事業的最新發展，盡顯女強人本色。

廖碧兒與70歲百億富商呂禮章傳緋聞。（IG@berniceliuofficial）

大騷長腿。（IG@berniceliuofficial）

廖碧兒（Bernice）近日作客由陳敏之主持的網上訪談節目《Chi Chat》。（影片截圖）

廖碧兒曾連拍9日無得瞓 腳遭車輾過發燒死撐開工

廖碧兒當年由加拿大回流香港參選華裔小姐並加入TVB，由於完全不懂看中文，每晚收工後全靠父親在凌晨時分逐字為劇本標註拼音，如同背歌詞般死背台詞。陳敏之亦深感佩服，直言當年全化妝間都知道廖碧兒的劇本滿是拼音，若碰上「飛紙仔」臨時改劇本更是一大考驗。

廖碧兒在2001年奪得國際華裔小姐冠軍後加入TVB。（影片截圖）

分享過往拍攝辛酸。（YouTube影片截圖）

分享過往拍攝辛酸。（YouTube影片截圖）

談到最辛酸的經歷，廖碧兒自爆最長試過連續9天沒有正常睡眠，期間全靠轉場或片場空檔閉目小憩。在極度疲累的情況下，她曾在一場外景中腳部遭車輪輾傷，但由於現場配合拍攝的專業外籍舞者即將搭機離港，為免拖延進度，她只能強忍劇痛將腳包紮緊實，咬牙跳完整場舞。此外，她更在該9天內兩度發高燒送院打退燒針，因為堅持要返回片場開工，一天內兩度簽署醫院的自負後果免責聲明，敬業態度連陳敏之都驚嘆「真係完全冇諗自己身體」。

曾9日無瞓。（YouTube影片截圖）

拍《舞動全城》。（YouTube影片截圖）

廖碧兒首度澄清「I ♡ B」之謎 曾憧憬婚姻現抱隨緣態度

近期廖碧兒盛傳與70歲富豪呂禮章蜜運中，她曾分享數張蔚藍天空出現「I ♡ B」照片，又曾曬出4卡鑽戒，因而盛傳好事近。不過廖碧兒在節目中就獨家首度澄清「I ♡ B」之謎：「其實我都唔知㗎！本身我望上天，我仲以為係個P，但佢做做下係個B呀！」她解釋當時確實是飛機在空中噴煙寫字，但原來那個「B」字其實並不是指她，是別人送給另一位「B小姐」的心意，更有趣的是，由於事件在香港引發極大報道迴響，該家飛機公司事後還特意在社交平台公開向她致謝，笑言為對方招攬了不少生意。

廖碧兒問：「邊個Love B呀？」（IG@berniceliuofficial）

邊個咁浪漫？（IG@berniceliuofficial）

廖碧兒請Taylor Swift訂製訂婚戒指的珠寶設計師設計戒指。（IG@numberonepr）

首度澄清「飛機求婚」真相。（YouTube影片截圖）

首度澄清「飛機求婚」真相。（YouTube影片截圖）

原來不是她。（YouTube影片截圖）

原來不是她。（YouTube影片截圖）

原來不是她。（YouTube影片截圖）

現年47歲的廖碧兒坦言年輕時曾憧憬婚姻，但經歷多了之後，現在認為最重要是個人活得開心、做自己喜歡的事。她直言目前要找一個能完全配合自己生活節奏與時間表的伴侶並不容易：「我哋做呢行好不定，你要有自由嘅空間去做自己想做嘅嘢。去到呢個年紀，大家都有固定嘅習慣，如果有人可以陪到你，配合到你個Schedule就最好，但我覺得難嘅。」

廖碧兒曾高調曬與百億富商呂禮章合照。（IG@berniceliuofficial）

廖碧兒曾高調曬與百億富商呂禮章合照。（IG@berniceliuofficial）

結合醫科背景自創草本咖啡 榮獲大獎進軍澳洲

廖碧兒淡出幕前後轉戰商界，除了早在2008年便因拍戲接觸釀酒、考獲WSET專業品酒認證並於2024年在法國完成MBA學位外，近年她更結合大學時修讀醫科預科的背景，自資研發出主打無添加防腐劑的冷萃草本氣泡咖啡，她巧妙將中草藥配方如膠原蛋白、薑黃、氨基酸及電解質融入咖啡中，兼顧提神與養生。該品牌早前更入圍渣打銀行支持女性創業家的全球商業計劃十強，並在現場奪得由大眾投票的「最受歡迎獎」（People's Choice）。廖碧兒透露，稍後將代表出發前往澳洲參與下一階段的商業競賽，繼續將自家品牌推向國際舞台。

前TVB花旦廖碧兒（Bernice），自2011年離巢淡出幕前後成功轉型為商界女強人。（IG@berniceliuofficial）

進軍商界。（IG@berniceliuofficial）

廖碧兒獲法國政府授予勳章，以表揚她推廣紅酒的貢獻。（微博@廖碧兒）

廖碧兒於社交平台Instagram驚喜宣布喜訊，透露自己從數百名優秀女性企業家中脫穎而出，成功入選「SC WIN現創未來企劃2026」（SC WIN Now & Next Challenge 2026）十強決賽！（IG@berniceliuofficial）

犀利！（YouTube影片截圖）