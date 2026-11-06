謝瑞麟孫女去年舉行盛大婚禮　傳豪花過百萬請MC張天賦擔任嘉賓

「謝瑞麟珠寶」創辦人謝瑞麟曾坐擁20億身家，他的孫女Bethany Tse近年進軍KOL行業，曾拍片分享19歲懷孕做媽媽的心路歷程，現時她與韓國老公及三個小朋友一家定居加拿大。除了Bethany之外，謝瑞麟另一個孫女Atalie Tse去年舉行盛大婚禮亦曾掀起熱話，當時更邀請到MC張天賦在婚宴上婚禮獻唱，有傳出場費高達百萬！

謝瑞麟孫女Bethany Tse貼出全家福。（IG@bethany.tse）

Bethany Tse和韓籍老公很恩愛！（IG@bethany.tse）

Bethany Tse是三孩之母。（IG@bethany.tse）

Bethany Tse一家人很溫馨。（IG@bethany.tse）

謝瑞麟珠寶（417）創辦人謝瑞麟之子、謝達峰（Tommy）及太太謝邱安儀（Annie）的女兒Atalie Tse，去年在香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）舉行婚宴，更請來MC張天賦擔任表演嘉賓，片段在Threads瘋傳。片中所見，MC張天賦當日一身黑色西裝打扮，在婚禮台上獻唱，包括《老派約會之必要》、《世一》等金曲，台下歡呼聲此起彼落，新娘子更一臉陶醉。

MC張天賦擔任嘉賓。（影片截圖）

MC張天賦擔任嘉賓。（影片截圖）

大唱金曲。（影片截圖）

傳收過百萬。（影片截圖）

傳收過百萬。（影片截圖）

片段瘋傳。（影片截圖）

貴為珠寶創辦人的孫女，Atalie佩戴的首飾亦相當有份量，單是手上的巨型流星錘龍鳳鈪已經十分吸晴。謝邱安儀過往曾在社交平台分享到澳門睇MC演唱會的照片，並寫道：「今晚第一次聽MC演唱會，真的唱得不錯。Enjoyed MC in concert tonight with his super fans!」

一對新人。（影片截圖）

一對新人。（影片截圖）