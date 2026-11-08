「綠葉夫妻」楊證樺沈可欣成商界大亨　涉足安保醫療美容身家暴漲

無綫電視（TVB）「綠葉夫婦」楊證樺與沈可欣結婚多年一直恩愛，近年兩人更將事業版圖大幅擴展，積極踩入商界投資多個不同範疇，日前二人親自落場督師執行安保任務，獲甘比即時合照並於社交平台出帖打氣加持，其實夫妻二人生意涉足寵物醫療、美容、珠寶以至體育教育，生意越做越大。



甘比發文力撐二人。 （IG截圖）

楊證樺沈可欣晉身圈中隱形「商界大亨」。（IG/@janiceshum0312）

兼任保安公司老闆拒做掛名 親臨一線指揮各大盛事

楊證樺近年副業版圖極廣，當中他更是專業安全管理公司老闆，絕非只坐辦公室的掛名投資者。他不時被網民捕捉到每逢承接高規格大型活動，必定以負責人身份親臨現場坐鎮指揮。從巨星演唱會、國際體育盛事、名牌大型發布會，到政商界要員出席的封閉式私人派對，楊證樺均穿著筆挺西裝、佩戴專業對講耳機穿梭現場，親自協調動線人流、指揮前線保鑣團隊及即時處理突發秩序，專業架勢十足。

楊證樺成為保安公司老闆，更在愛回家飾演自己。（楊證樺沈可欣FACEBOOK）

楊證樺表現獲粉絲大讚！（IG/@manyeung168）

楊證樺同沈可欣夫妻檔出活動同做保安。(盧振輝 攝)

尖沙咀開24小時寵物醫院 自設救護車支援毛孩急診

除了安保業務，夫妻倆近年看準寵物市場龐大需求，與友人合資在尖沙咀開設24小時動物醫院。該診所不僅全天候24小時運作，更配備專門的動物救護車服務，為突發急診的毛孩提供即時救援及醫療支援，軟硬件投資規模相當可觀。

TVB「綠葉夫婦」楊證樺與沈可欣結婚多年極恩愛，近年積極擴張商業版圖。（IG/@manyeung168）

美容版圖連開4間分店 沈可欣笑言主力「負責收錢」

除醫療產業外，夫妻檔亦合資經營飄眉霧眉專門店「韓綉美」，業務發展迅速，第4間分店於2024年1月在荃灣盛大開幕。兩人更透露下一步計劃開發自家護膚品品牌，放眼大灣區及內地龐大市場。談及夫妻分工，沈可欣曾幽默笑稱自己在生意上的最大「強項」就是「負責收錢」，場面溫馨搞笑。

沈可欣打理飄眉霧眉專門店親力親為，分店已拓展至第4間並進駐荃灣。（截圖）

被問到夫妻做生意的日常分工，沈可欣幽默笑稱自己最擅長「負責收錢」。（截圖）

進軍中環培育寶石市場 跨界涉足飲食體育學院

兩人的投資眼光更延伸至珠寶界，於2025年4月在中環核心地段開設韓式培育寶石店，搶攻年輕及輕奢市場。事實上，楊證樺多年來副業經驗極為豐富，早年已涉足飲食界、團購及廚具批發等業務。他早前更與前中國國家女排隊長孫玥合作開辦排球學院，雖然坦言「萬事起頭難」，但憑著靈活頭腦與拼搏精神，各項副業均打理得有聲有色。

前國家女排孫玥。