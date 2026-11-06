62歲黎燕珊黃昏戀越戀越高調　已入紙嫁71歲退休商人明年再婚

首屆亞洲電視小姐冠軍黎燕珊傳來大喜訊！現年62歲的她早前高調認愛後頻頻放閃，這段甜蜜黃昏戀終於修成正果。黎燕珊宣布已與71歲男友鄭先生（Joseph Cheng）正式遞交擬結婚通知書，並定於明年（2027年）舉行婚禮，走出過往的婚姻陰霾，喜迎人生第二春。二人考慮到雙方年紀皆趨成熟，婚禮將一切從簡，僅邀請至親好友聚餐見證這份遲來卻醇厚的良緣。

黎燕珊甜蜜宣布與男友明年再婚。（IG圖片）

黎燕珊現身TVB節目《流行都市》接受訪問分享近況，更在節目中幸福地提及新戀情，並親口透露與現任男友計劃於明年再婚！（節目截圖）

沙巴夕陽下跪地求婚

談及甜蜜的求婚經過，黎燕珊透露早前與教會好友遠赴馬來西亞沙巴出席佈道會期間，鄭先生暗中籌劃了驚喜儀式。在陳友夫婦等約四桌（四圍席）教友與好友的見證下，鄭先生於晚霞映照的迷人海邊，手捧大束鮮紅玫瑰與閃爍戒指向她下跪求婚，浪漫氛圍讓她感動落淚。由於兩人都曾於過往的婚姻中經歷過跌宕與挫折，為了更加珍惜這段失而復得的緣分，這對成熟伴侶特別報讀了「婚前輔導課程」，並立下以祈禱化解分歧、承諾「不讓生氣過夜」的相處默契，為往後的相伴生活築起穩固基石。

黎燕珊日前攜同未婚夫Joseph出席《奉獻力量基金》20周年感恩晚宴，二人合體大方放閃。（IG/@evalaiyinshan）

71歲的Joseph為退休商人，經常投身義工服務，與熱心公益的黎燕珊志同道合。 （IG/@evalaiyinshan）

孖71歲未婚夫合體放閃 行善同框形影不離

日前，黎燕珊與未婚夫Joseph齊齊現身《奉獻力量基金》20周年感恩晚宴。身穿墨綠色喱士連身裙外披黑西裝的珊姐容光煥發、春風滿面；未婚夫Joseph則穿上淺藍色休閒西裝配戴眼鏡，外型儒雅穩重。兩人席間形影不離，與現場好友熱情合照，互動甜蜜自然。據悉，現年71歲的Joseph為一名退休商人，為人熱心公益，經常積極參與義務工作，與熱心慈善的珊姐志同道合，因而結緣相守。

黎燕珊與未婚夫春風滿面喜迎人生第二春。（IG/@evalaiyinshan）

黎燕珊證實已入紙遞交擬結婚通知書，二人落實將於2027年正式完婚。（IG/@evalaiyinshan）

一向熱心慈善的黎燕珊帶同準老公齊齊行善，愛得坦蕩又甜蜜。（IG/@evalaiyinshan）

母女同做「鄭太」奇妙緣分。（IG@evalaiyinshan）

走過劉永家暴婚變陰霾獨力育兒

回顧黎燕珊的情路，走來相當不易。她於1985年奪得首屆亞姐冠軍後備受力捧，拍攝電視劇《成吉思汗》時與影星劉永墮入愛河，並於1992年結為連理。未料這段維持了12年的婚姻以男方外遇及家暴疑雲告終，黎燕珊當年更不得不向法庭申請人身保護禁制令，最終於2004年正式簽字離婚。

婚變後，黎燕珊毅然挑起全家生計，重返幕前拍戲兼母兼父職，獨力將一對兒女撫養成人。如今子女皆成才自立，黎燕珊坦言自己身為母親的人生考題已交出「Excellent」的滿分答卷順利畢業，也是時候重新出發追求個人幸福。她感慨表示，當下被愛包圍的溫暖已徹底撫平了早年的淒苦創傷，甚至有時會忘記自己曾歷經那段不堪的過往。