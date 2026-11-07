何慈茵首開腔缺席父喪禮真相　斥亡父何麥女友霸身份證：唔畀我掂

一代洪拳宗師劉家良入室弟子、黃飛鴻第五代傳人何麥（Mark Houghton）早前離世，終年64歲。家屬早前為他在紅磡世界殯儀館設靈，多位圈中人都有送上花牌致哀，但身為星二代兼「最強打女」的女兒何慈茵（Charlene）卻被指未有現身，連花牌都不見蹤影。

面對外界種種揣測，Charlene昨日（6日）接受《香港01》電話訪問，Charlene亦首度開腔解開「缺席喪禮」之謎！她大爆原來一切皆因亡父的「女朋友」Christie自作主張，連亡父身份證都霸佔，令她極度反感，最終決定只低調到場見亡父最後一面！

一代洪拳宗師劉家良入室弟子、黃飛鴻第五代傳人何麥（Mark Houghton）早前離世，終年64歲。（facebook@houghton.charlene）

珍貴合照。（IG@houghton.charlene）

何麥係劉家良嘅入室弟子。（IG@houghton.charlene）

父母七、八歲時離異 父女關係依然極度親密

Charlene雖然是家中獨女，但她透露原來在英國有一位同父異母的哥哥：「其實爸爸喺英國有個仔，同父異母嘅，但係我哋都好少接觸，佢都好少嚟香港。」 談及父母的婚姻，她坦言兩人在她小學時期已經分開：「我小學七、八歲嘅時候已經離婚喇。」

雖然父母離異，但這完全無損她與爸爸的深厚感情。Charlene哽咽表示兩人關係一直非常要好：「我同爸爸嘅關係都保持得好近、好親密。經常見面，（父離世）前一晚仲有WhatsApp，講吓啲瑣碎事、send搞笑片，第二日就好突然咁走咗。」

在何慈茵七、八歲嘅時候，父母已經離婚。（IG@houghton.charlene）

父女關係一直好好。（IG@houghton.charlene）

怒轟亡父女友獨攬大權：身份證、醫學資料都唔畀我

對於被指絕情缺席喪禮，Charlene大呼冤枉，直指整個喪禮風波全因亡父的「女朋友」Christie而起：「其實爸爸離世之後，我本身諗住同佢女朋友合作可以搞好件事，同佢商量點樣去搞，但係大家嘅意見唔一致！」

她透露自己本想為爸爸舉辦一個無宗教儀式的喪禮，但Christie卻極力反對，更強行獨攬大權：「我係佢個女，但佢女朋友完全唔肯將我爸爸嘅身份證、所有醫學資料畀我，佢要堅持揸住文件，因為佢想用佢嘅方法去做！佢所做嘅嘢同我完全係相反嘅。」

Charlene透露父親離世後已即時到醫院見最後一面：「我都有去醫院見佢遺體，第二日睇使唔使解剖。」但最令Charlene氣憤的是，Christie竟然完全無當她是一回事，將她當成外人：「我第三日從朋友口中先知，原來佢女朋友已經安排晒所有喪禮嘅日子，完全冇同我商量，自作主張出晒所有Po（帖子）！完全冇同我講過，我係『被通知』㗎！」

何麥生前嘅同居女友Christie。（facebook@christie hung）

何麥生前嘅同居女友Christie。（facebook@christie hung）

二人拍拖多年一直冇結婚。（facebook@christie hung）

Christie以「遺孀」身份為何麥辦理喪事。（facebook@christie hung）

宗教分歧成導火線 拒絕做大龍鳳寧私下悼念

談到喪禮形式，Charlene指爸爸生前其實並沒有特定信仰：「我爸爸其實唔係佛教、又唔係道教徒，佢好迷信，泰國佛又拜、大聖爺、關公乜都拜一餐。因為我係基督徒，對我嚟講呢啲好反感，我話不如用無宗教儀式去做，佢（Christie）又唔肯，仲要搞道教破地獄，我覺得好唔鍾意！」

Charlene曾極力爭取話語權，甚至表示願意全數負責喪禮費用，奈何Christie仍一意孤行：「佢完全冇問過我，已經同晒所有人講，外國徒弟、親朋戚友已經即時買晒機票，我想Cut（反對）都做唔到！我同Christie商量，話我真係好唔鍾意呢個安排，爸爸係最錫我嘅，爸爸一定會想跟我嘅方法去做，爸爸一定係想我開心，想我去處理佢嘅事，而唔係佢女朋友去處理。」她曾建議重新安排，並負責出錢，但被拒絕：「我話全部我出晒，用我無宗教嘅方法去悼念爸爸，但佢哋好堅持唔肯，我唔知點解。我又冇爸爸身份證同文件，火化紙都冇，所以逼住由Christie去處理。」

面對Christie的獨斷獨行，Charlene坦言非常失望及覺得不被尊重，故決定不再參與這場「大龍鳳」：「我好禮貌同佢講，『你所搞嘅喪禮我係唔認同，我唔會參與嘞』。」問到是否沒有送花牌？她語帶哽咽地說：「我會用我自己方法去悼念爸爸，只係覺得佢哋做出嚟喪禮，係做畀而家在生嘅人睇、做騷啫。我點樣去懷念爸爸，喺自己私人地方悼念，我唔需要做騷畀人睇！我要紀念我爸爸，我會好掛住佢，但唔想做呢啲嘢。」

Christie以「遺孀」身份為何麥辦理喪事，喪禮以道教儀式進行，當中包括破地獄儀式。（資料圖片）

何麥同居女友Christie難掩哀傷。（資料圖片/葉志明 攝）

踢爆無結婚證書 揭低調閃現喪禮原因

Charlene更大爆Christie對外自稱是「老婆」，以「未亡人」姿態掌權，但其實兩人並無註冊：「佢同我爸爸其實係冇結婚，只不過係男女朋友關係，但佢不斷用夫妻名義去稱呼，話我爸爸係『先夫』，佢係『老婆』身份，所以有權做晒所有嘢。呢件事我都好反感，我有叫佢唔好咁做，但佢堅持話自己係老婆，又冇結婚證書證明，只係強調一齊咗33年，有權做所有嘢，然後乜都唔畀我掂！」

Charlene就此強烈反駁，指爸爸生前曾多次親口強調兩人並沒有結婚，亦絕對不會再婚。她更爆出爸爸生前為免誤會，每次都會當面糾正：「喺公開場合，如果有人誤稱爸爸女朋友做佢老婆，爸爸都會即時澄清，只是女朋友。」而為了釐清事實，Charlene亦已查明真相：「查過佢哋係冇正式結婚，沒有結婚證書。」

Charlene坦言媽媽那邊亦對這件事好失望，故媽媽未有出席喪禮，但她自己最後有低調到場，並非無情無義：「但我最後都有出席，我都有同爸爸每一個徒弟、每一個喺英國飛過嚟嘅親朋戚友逐個握手問候。我純粹想去再睇一次爸爸，唔想再同Christie嗰邊嘅人有任何交流，因為佢哋真係好唔尊重我！」

何麥與女兒何慈茵感情要好。（IG@houghton.charlene）