何慈茵踢爆亡父女友爭做武館話事人　否認爭遺產：錢想要就畀佢

著名動作演員及龍虎武師何麥（Mark Houghton）早前離世，其女兒何慈茵（Charlene）昨日（6日）在社交平台撰文，宣佈繼承亡父遺願，正式接任「嶺南黃飛鴻洪拳傳人-劉家洪拳」的承繼人。翻查資料，何麥生前正式拜師成為「黃飛鴻第5代傳人」，如今Charlene接棒，順理成章成為黃飛鴻洪拳的第6代傳人。

Charlene接受《香港01》訪問時，除了大爆亡父「女朋友」Christie在喪禮上自作主張外，更踢爆對方原來連武館都想「謀朝篡位」！最終在眾徒弟的力撐與求救下，她決定挺身而出接管亡父遍佈全球的武館，延續爸爸的武術精神！

何慈茵五歲起修習洪拳，名符其實為劉家良徒孫！（IG@houghton.charlene）

何麥與劉家良合照。（網上圖片）

珍貴合照。（IG@houghton.charlene）

劉家良曾親自教何慈茵習武。（IG@houghton.charlene）

為武館繼承權，何慈茵與亡父女友起爭拗。（IG@houghton.charlene）

接任嶺南黃飛鴻洪拳傳人劉家洪拳承繼人。（IG@houghton.charlene）

揭亡父無留遺產：我同媽咪私下一直經濟支持佢

被問到爸爸離世後是否有留下遺產，Charlene坦言爸爸並沒有留下太多財產，更爆出原來爸爸生前一直靠她們兩母女接濟：「好彩爸爸唔係話有好多財產淨，因為我知道爸爸在世嘅時候，都係我同我媽咪私底下喺經濟上支持佢嘅，佢女朋友唔知㗎！所以我哋都知佢冇咩錢剩。」

她指爸爸或許只有一些非現金資產，但她亦無意跟Christie爭奪：「可能佢有架車、有部快艇，但我哋都覺得算啦，如果Christie想要嘅就畀佢，佢自己攞去，嗰啲都唔係太多錢。喪禮嗰度我已經諗唔出聲，算啦Christie你自己搞，總之唔參與，因為我真係覺得好失望同不被尊重。」

何慈茵雖在單親家庭長大，但與父感情要好。（受訪者提供）

何慈茵於2018 奪世界傑出年輕女藝人大師獎。（受訪者提供）

2018 國術龍獅麒麟匯演暨武術擂台賽 冠軍。（受訪者提供）

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踢爆女友欲攬權搞武館 遭徒弟群起反對求救

原本對喪禮及遺產都不想再理會的Charlene，最終卻因為亡父的心血「武館」而被迫挺身而出。她大爆Christie對武館亦虎視眈眈，企圖以「師母」姿態掌權：「爸爸武館嗰度，Christie又要諗住做Leader（領導），想帶起成個劉家班嘅團隊。」

Charlene指自己起初並沒有打算高調爭做承繼人，但爸爸的一眾入室弟子卻私下找她開會大吐苦水：「其實我本來冇打算打篇文出嚟話做承繼人，係因為爸爸啲徒弟私底下搵我開會。佢哋話Christie加入咗，但佢所有嘅計劃都極不合理，一嚟就淨係講錢，當做生意咁，所以佢哋對佢嘅行為好反感！同埋Christie對功夫都唔係好熟，但佢可能又想有啲嘢可以話事。所以啲徒弟就叫我快啲解決呢件事，叫我快啲做爸爸嘅承繼人。」

何麥居同女友Christie 爭做武館話事人。（facebook@Christie Hung）

何麥居同女友Christie 爭做武館話事人。（facebook@Christie Hung）

何麥在歐洲不少地方都開設武館，佛山亦有開武館。（facebook@Christie Hung）

5歲習武接棒第六代傳人 誓保亡父歐洲分館心血

得到眾徒弟的力撐，加上深知這是爸爸唯一的遺願，Charlene最終決定肩負起這個第6代傳人的重任：「其實我都有責任，爸爸在生嘅時候，都係想將來由我去接手功夫嘅嘢，幫佢宣揚出去，所以我都覺得我應該負呢個責任。我知道呢個係爸爸唯一一個心願，佢一生人就係對功夫好熱誠，對佢師父劉家良亦好忠誠。師公劉家良嗰邊啲女都冇加入我哋功夫圈子，都係外邊啲徒弟接手，所以我知爸爸好想我自己親自去接手，一代傳一代咁承繼落去。」

作為洪拳正宗傳人，Charlene的武術根基絕對深厚：「我五歲就開始接觸，斷斷續續去到中學十四歲嘅時候，就正式跟爸爸拜師學藝，一直跟爸爸學到而家。」 面對爸爸留下的強大武術版圖，她坦言壓力甚大，但絕不退縮：「佢而家喺歐洲地方，英國、法國、德國、瑞士等都有武館，佛山嗰度都有一間。其實壓力都幾大㗎，但我都想幫佢完成心願，繼續將功夫宣揚出去！」

「最強打女」何慈茵與「泰拳女神」謝嘉怡拍《奪命提示》。（TVB截圖）

何慈茵在劇中各種造型，套套吸睛。（官方圖片）

何慈茵在劇集《奪命提示》中飾演女殺手。（官方圖片）