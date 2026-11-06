謝霆鋒撐老闆名錶店開幕　楊受成一家現身　劉鑾雄偕太太甘比到賀

謝霆鋒今日（6日）現身尖沙咀出席名錶店開幕活動，最近一直在內地忙巡唱的他，特地抽空回港出席活動，認真有誠意。傍晚近6時，謝霆鋒一身西裝「官仔骨骨」配眼鏡現身，帥氣非常，吸引了過百粉絲圍觀。

謝霆鋒與楊受成博士密密斟。（葉志明 攝）

謝霆鋒chok爆登場，一身西裝加眼鏡，勁官仔骨骨。（葉志明 攝）

謝霆鋒chok爆登場，一身西裝加眼鏡，勁官仔骨骨。（葉志明 攝）

楊受成一家現身。（葉志明 攝）

6時10分左右，謝霆鋒便與英皇老闆楊受成博士站在門口等亮燈儀式開始，途中二人有傾有講，富商「大劉」劉鑾雄偕太太「甘比」陳凱韻到賀。直到舞獅儀式時，謝霆鋒微笑看着兩條醒獅，最後吐出「生意興隆」及「客似雲來」，他才笑得更開心。儀式過後，楊博士一家站出來讓大家拍照。

（葉志明 攝）

楊受成名錶店開幕。（葉志明 攝）

自去年4月於香港啟德體育園主場館舉行《Evolution Nic Live 謝霆鋒進化演脂會》香港站赢盡口碑後，謝霆鋒便開啟了長達兩年的內地巡迴演唱會之旅。目前，巡演已走過內地17 個城市，成功舉辦超過34場演出。

被問及來年巡演動向，霆鋒透露目前大約還剩五站演出，其中兩站尚未官宣，預計行程將持續至明年，完成後巡演將暫告一段落。至於會香考慮加開香港站作為巡演尾站，他笑言：「都要睇時間決定，下年有啲工作都已經籌備當中。不過其實香港同部分内地城市好近，我知道唔少香港朋友都會特意飛去內地睡騷，而且每一站除咗當地觀眾，亦會吸引好多唔同地方嘅歌迷。」

現場勁多粉絲。（葉志明 攝）

霆鋒極受歡迎。（葉志明 攝）