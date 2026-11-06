璀璨之城大結局｜張曦雯否認拍半裸露背戲全為「換視后」：冇諗過

無綫台慶劇《璀璨之城》今晚（6/11）於澳門盛大舉行「結局夜」一眾主角隆重登場與觀眾齊齊迎來大結局。劇集連日來話題不斷，當中張曦雯（Kelly）一場當場解裙脫衣、上半身赤裸的半裸大露背重頭戲，在播出後被發現遭大幅度刪減，正片僅保留了數秒畫面，引發網民熱議。張曦雯與吳卓羲今晚在活動現場接受《香港01》訪問，首次大方回應戲份被刪一事，並分享拍攝點滴與個人感受。

張曦雯半裸大露背重頭戲，在播出後被發現遭大幅度刪減。（盧振輝攝）

吳卓羲與張曦雯今晚出席劇集大結局活動。（盧振輝攝）

吳卓羲與張曦雯成螢螢幕CP。（盧振輝攝）

拍足4小時鏡頭遭裁切 張曦雯豁達面對：無覺得可惜

提及正片播出的畫面與當初拍攝時的落差，張曦雯透露拍攝過程相當繁複且用心，拍出來的效果與最終播出的確有差別「係啊，同我拍嘅係唔同嘅，我哋拍嗰陣時係由我肩膀，跟住條裙落，落到褲衩位，咁依家係cut咗囉。我拍咗三個鐘，我哋加埋綵排都有三四個鐘……但就唔知佢哋最終Cut咗約多時間。如果你問我可唔可惜？咁我就唔覺得可惜。因為做演員其實睇一場戲，只會係着緊個情緒或者表達唔表得到嗰場戲要講嘅嘢。我覺得我做演員已經做咗我嘅職責。」

吳卓羲力撐拍檔落力演出 坦言：拍咗當然想完整播放

同場的吳卓羲（Ron）對於拍檔張曦雯的付出一看在眼裏。他坦言站在演員的角度，看到對方如此用心演繹，自然希望精彩畫面能夠完整呈現給觀眾：「如果以演員嘅角度，拍咗咁係想去播啦！睇到佢嗰個落力、嗰個心機去拍去就去演，最後佢個表情大家都好鍾意。不過我哋演員嘅職責只係嗰個過程囉，之後點樣去cut其實每一套劇都一樣，係導演與高層嘅取捨，剪短剪長都唔會同我哋講，我哋都係播咗之後先知道。」

吳卓羲力撐拍檔落力演出（盧振輝攝）

被傳靠大尺度戲份衝擊視后？張曦雯：從未想過拿獎

對於有傳這場大尺度戲份是為了「換取視后」獎項而設，張曦雯澄清自己從未抱著拿獎的心態去演戲，每一次都是以劇本為首要考量：「我完全冇諗過呢樣嘢！我只係每一次收到劇本都係盡量跟住劇本，做好自己個角色嘅本份，從來都唔係諗邊一場戲拿獎。本身呢個角色對我嚟講已經係一個突破同挑戰，喺呢個角色身上我已經拿走咗好多嘢。」

大結局收視寄予厚望 吳卓羲：全劇成功先係最高榮譽

被問到對大結局收視及個人獎項的期望，吳卓羲抱持隨緣態度，認為整部劇集的成功與觀眾的喜愛比個人榮譽更為重要：「我完全冇期望過攞獎，我純粹係想拍好部戲就得㗎啦！整部戲唔係一個人嘅榮譽，整部劇好、大收視，我已經好開心。今晚睇完大結局，出咗收視再睇吓點啦！」