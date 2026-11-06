昔日天氣女郎黃婉曼嫁得好　做馬主愛駒爆冷跑出孖老公閨密拉頭馬

42歲的前無綫（TVB）人氣「天氣女郎」黃婉曼（Icy），自2014年閃嫁會計師兼馬主馮柏基後，積極投身馬圈升呢做「靚太馬主」。前晚（4日）跑馬地夜賽中，她名下愛駒「觀眾之力」爆出11倍冷門勝出！Icy今次親自現身凱旋門拉頭馬，更獲老公及好閨密倪晨曦落場撐到實，風光無限。

黃婉曼在2009年被選中擔任《晚間天氣報告》主持。（影片截圖）

2014年結婚。（IG@icy.wong）

當年在意大利舉行婚禮。（IG@icy.wong）

黃婉曼。（IG@icy.wong）

靚靚人妻！（IG@icy.wong）

彌補6月缺席遺憾 孖老公倪晨曦舉V合照

其實「觀眾之力」早於今年6月已曾贏得同班同程頭馬，但當時身為馬主的黃婉曼卻未有現身拉頭馬，留下小小遺憾。今次愛駒再度報捷，黃婉曼終於可以親身落場威水一番！昨日（5日）她在社交平台分享了多張拉頭馬的照片，並興奮寫道：「盡情奔跑吧🐎 Proud of you #觀眾之力 多謝大家send來好多相、好多訊息😘💚💚💚💚💚💚💚💚巴度走位一絕克服了外檔的不利 」。

相中可見，黃婉曼當晚除了有老公馮柏基陪伴在側，好閨密倪晨曦亦有親自到場支持，兩位靚靚人妻在凱旋門齊齊舉起「V」字勝利手勢合照，心情極靚。

黃婉曼係馬主，同老公一齊拉頭馬。（IG@icy.wong）

好友倪晨曦亦有現身。（IG@icy.wong）

閨密團齊賀。（IG@icy.wong）

「觀眾之力」爆冷勝出。（IG@icy.wong）

「觀眾之力」谷草稱霸 騎師巴度後上爆冷贏馬

講返Icy名下的五歲愛駒「觀眾之力」，上季尾開始轉戰谷草1200米賽事，成績相當亮麗，三戰共獲一冠兩亞。上場季內首戰僅以頸位之差敗給此程能手「朗日自強」，但前晚（4日）出戰第8場三班1200米（銅鑼灣讓賽）時，再度由騎師巴度執韁，在劣勢外檔起步下後上凌厲，最終爆出11倍半冷姿態坐正奪冠。連同這場勝仗，「觀眾之力」累計四戰此程共獲兩冠兩亞，堪稱谷草短途專家，難怪Icy發文大讚巴度「走位一絕」。

騎師巴度後上爆冷贏馬。（IG@icy.wong）

又贏馬。（IG@icy.wong）

騎師巴度後上爆冷贏馬。（IG@icy.wong）

騎師巴度後上爆冷贏馬。（IG@icy.wong）

昔日金句深入民心 嫁會計師升呢馬主夫人

黃婉曼2009年擔任TVB《晚間天氣報告》主持時，憑一句生動活潑的「我哋一齊跳出香港」深入民心。其後她轉戰馬圈，在擔任馬會節目《放眼馬世界》客席主持期間，結識了會計師兼馬主馮柏基，兩人於2014年豪花逾300萬結婚。婚後育有兩女的Icy，近年積極跟隨丈夫步伐，以個人或團體名義榮升馬主，目前個人名下養有「觀眾之力」及團體馬「超乎想像」，一家四口幸福美滿。

黃婉曼一家四口。（IG@icy.wong）