連詩雅孖「餅印」媽媽「母女檔」拍廣告 爆產後現骨質疏鬆現象

藝人連詩雅（Shiga）不時在社交平台上分享與家人生活照，每當上載與媽媽的合照，媽咪的高貴優雅氣質，總會獲網民大讚，形容兩母女似足孖妹。日前，Shiga與媽媽母女檔拍廣告，還在現場即席接受骨質密度篩查，Shiga媽媽面對鏡頭毫不怯場，連Shiga也不禁大讚表現高達90分。

連詩雅同媽媽拍廣告。

媽媽見慣大場面

Shiga與媽媽日前為保健產品拍攝廣告，Shiga大讚媽媽見慣大場面、從容不迫的態度令她深感欽佩，「之前都試過同媽媽拍廣告，雖然佢唔係圈中人，但我對佢嘅拍攝表現都畀90分。因為媽媽做咗多年翻譯，經常出席大型活動，見過嘅大場面分分鐘比我多，所以佢好淡定，我對佢好有信心。」Shiga曾擔心媽媽年紀大，記對白會較辛苦，殊不知媽媽的記憶力更勝自己：「我要講嘅對白，佢熟過我，仲調轉頭提番我，媽媽比我想像中更叻。」

廣告中，Shiga與媽媽齊齊接受骨質密度篩查，Shiga自言對報告尚算滿意，不過媽媽報告就顯示有骨質疏鬆現象，Shiga透露自為人母後，堅持完成半年全人奶餵哺，將所有營養給囡囡Camila，她說：「半年嘅全人奶餵哺到尾聲時，感受到骨質有啲問題出現，踎低起身覺得關節位痛，同埋手指有啲酸軟，呢啲係鈣質流失嘅警號。」Shiga積極正視骨質疏鬆問題，更常服用補鈣產品，現完成篩查後，結果令Shiga放下心頭大石，反而媽媽的報告令她頗為擔心，「媽媽開始有骨質疏鬆，佢可能未感受到骨質疏鬆帶來嘅影響，所以鈣漸漸流失，佢都唔發覺，我會提醒佢今後好好補鈣。」

連詩雅是媽媽。

抗拒兩歲女兒做幕前工作

談到Shiga會否與囡囡Camila組母女檔拍廣告，Shiga不諱言再與媽媽拍攝的感受很深，但暫不打算讓囡囡接觸幕前工作，「今次再與媽媽拍攝感受好大，因為媽媽年紀漸長，有機會一齊拍攝係美好回憶。囡囡而家年紀太小，尚未懂事前，我都唔想佢接觸幕前工作，等佢將來對我份工作有多點認識，先畀佢真正選擇。」Shiga小時候因媽媽忙於工作，較少陪伴她，問到如今她是否有投放較多時間陪伴囡囡？「其實長大後，我明白到喺社會工作身不由己，做咗媽媽後更加明白呢個道理，所以我盡量抽時間陪伴媽媽同囡囡，多啲同佢創造美好回憶，希望做到工作家庭兩平衡。」