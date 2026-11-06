璀璨之城大結局｜高海寧爆張曦雯半裸重頭戲刪減真相：少咗兩秒

TVB台慶劇《璀璨之城》自開播以來話題不斷，今晚（6/11）劇組特意於澳門舉行隆重的「結局夜」活動。劇中飾演核心角色的張智霖（Chilam）與高海寧（高Ling）一同盛裝出席。隨著劇集進入最終高潮，日前劇中張曦雯（Kelly）備受矚目的「一鏡到底」半裸露背重頭戲疑似遭到大幅度刪減，引發全網熱烈討論。二人於現場接受《香港01》訪問時，大方回應相關爭議並分享拍攝時的深刻感受。

張智霖與高海寧一同盛裝出席《璀璨之城》大結局。（盧振輝攝）

刪減畫面不影響流暢度 張智霖：觀眾意願好緊要

對於張曦雯的半裸大露背戲份在正式播出時畫面有所調整，張智霖在接受《香港01》訪問時表示，自己也是事後才得知剪接上的安排，但他認為最終播出的版本非常順暢:「雖然係剪走咗啲，但我又覺得幾順暢。即係如果你唔知我哋一條過嘅拍攝方法嘅話，我諗完全係冇問題嘅。我知道公司都回應過，話尊重觀眾嘅意願，我覺得觀眾嘅意願好緊要。」

同場的高海寧亦隨即為好友張曦雯發聲，提醒觀眾應將焦點放回演員的演技與情緒傳遞上：「其實個重點係喺 Kelly 受委屈個表情同情緒，唔一定喺個背脊，大家個重點可以唔好單單 focus 喺背脊度。」

張智霖認為刪減畫面不影響流暢度 。（盧振輝攝）

澄清網傳「大刪片段」傳聞 高海寧爆料：畫面只係少咗兩秒

坊間有傳言指張曦雯長達數分鐘的震撼演出遭「一刀切」，甚至質疑演員白白犧牲。對此，張智霖與高海寧即時澄清，指劇情骨幹完全保留，刪減的僅是極微小的畫面長度。張智霖表示：「據我所知，真係唔係刪減咗好長，我諗大概十秒？有冇咁多啊？」

高海寧接著說：「都冇十秒啊！因為嗰場戲嘅重點，首先係佢計謀我去欺騙阿 Chilam，跟住屈佢強姦，之後俾 Kelly 知道，Kelly 好傷心，咁囉。所以其實嗰場戲完整嘅故事係冇剪到嘅，只係畫面上面減少咗兩秒咁囉！」