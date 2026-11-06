璀璨之城大結局｜吳卓羲大義滅親交犯罪鐵證　張智霖服毒了結

無綫台慶劇《璀璨之城》今晚迎來大結局，商戰恩怨與家族鬥爭推向最高峰。官家兩兄弟正式決裂，官孝賢（張智霖飾）驚悉弟弟官孝君（吳卓羲飾）暗中出手收購，對身邊親信及下屬廖嘉儀（蔣祖曼飾）信任徹底瓦解。

蔣祖曼在劇中飾演下屬「廖嘉儀」，慘遭官孝賢懷疑。（截圖）

張智霖斷臂籌資中計 吳卓羲求和遭拒

孝賢為解資金燃眉之急，獲富豪東先生主動接洽。不過東先生開出苛刻條件，要求收購官家核心資產「君臨舫」。孝賢急於求成一口答應，未料對方實質懷恨在心，暗藏毀船洩憤的陰謀。

東先生表面施以援手，實則密謀炸毀「君臨舫」報復官家。（截圖）

官孝君試圖與東先生談判保全家業，場面劍拔弩張。（截圖）

官氏兩兄弟徹底決裂。（截圖）

另一邊廂，孝君為守護家族祖業，曾親自與東先生周旋談判，可惜無功而返。孝君轉向孝賢伸出援手提議協助融資，但遭滿腹戒心的孝賢一口回絕，兄弟二人關係降至冰點。

孝君提出協助融資遭斷然拒絕，官氏兩兄弟徹底決裂。（截圖）

陳瀅帶隊申請禁制令 高海寧甦醒揭破偽造授權

官孝賢手持香檳在辦公室慶功，電視新聞卻突然報道兩艘拖船停止拖走君臨舫。霍佩樺隨即率領代表律師現身，透露官孝君已成功向法庭申請禁制令，全面叫停君臨舫的交易協議。孝賢反駁自己持有妻子Alice（高海寧飾）的授權書，一切合法合規；惟佩樺當場揭穿真相，指昏迷多時的Alice已經甦醒，並親自證實昏迷前從未簽署任何授權文件。孝賢涉嫌偽造文書出售資產，罪證確鑿。

陳瀅帶隊申請禁制令 ！（截圖）

孝賢涉嫌偽造文書出售資產，罪證確鑿。（截圖）

張曦雯探監求放手 吳卓羲大義滅親交出犯罪鐵證

大結局中，王雪瑩（張曦雯飾）身穿囚衣在獄中與官孝君相見。雪瑩坦言欠孝君一句道謝與道歉，並透露孝賢手上握有其犯罪影片，一旦孝賢落難必定拉所有人陪葬，苦勸孝君收手。然而孝君深明「玩火者必自焚」的道理，未有向威脅妥協。深夜兩點，兩兄弟相約在澳門地標大三巴牌坊前見面。孝賢自嘲高估自己、低估了兄弟間的牽絆，孝君則冷靜坦承已將所有犯罪片段全數交予警方，直言：「邊個有罪，邊個要坐監，等法官去判！」兩兄弟坐在石階長談，孝君感嘆二人自小一同長大卻形同陌路，更直指孝賢在父親身上學錯了殘酷手段，徹底將自己逼成第二個官志琛（姜大衛飾）。

深夜澳門大三巴牌坊前，張智霖與吳卓羲兩兄弟迎來命運終極對決。（截圖）

吳卓羲大義滅親，冷靜向兄長宣告已將犯罪影片全數交給警方秉公辦！（截圖）

張智霖拒絕洗白「我不玩了」 服毒狂吐鮮血

鏡頭一轉，回到空無一人的豪宅中，孝賢脫下西裝外套，取出藏在西褲口袋內的藥丸，毫不猶豫丟進牛奶杯中一飲而盡。孝賢坐在梳化上面色慘白，隨後捂嘴劇烈咳嗽，大口鮮血從嘴角溢出，瞬間染紅了白色襯衫！

大口鮮血噴出瞬間染紅白色襯衫，場面駭人。（截圖）

張智霖將藥丸丟入牛奶中仰頭一飲而盡，決心以極端方式了結一切。（截圖）

最後，陳瀅透露孝賢在臨死前留下一段影片，主動向警方澄清洗黑錢案與孝君完全無關，孝君坦言相信哥哥在生命最後一刻良心發現，甚至想在臨死前還自己一份人情。被問及未來去向時，孝君堅定表示會留在澳門大展拳腳，他強調此處承載了無數人的集體回憶，希望保留給所有市民。而高海寧飾演的海允亦決定留守澳門，坦言縱然歷盡風浪，但「令我唔開心嘅人同客都已經唔喺度」，決心留下來為這片土地貢獻。

高海寧決心放下過往恩怨留守澳門，重拾笑容揚言要為自己成長的地方出一分力。（截圖）

高海寧一身黑色長褸現身寧靜墓園，神情落寞前來拜祭亡夫張智霖。（截圖）

在大結局直播台上，台上的張智霖顯然深陷角色情緒，神情凝重，輕輕拭去眼角淚水，其後更一度用雙手掩面遮掩泛紅眼眶，身旁的吳卓羲及劇組希望有續集！

張智霖難掩激動情緒，忍不住舉手擦拭眼角湧出的淚水。（截圖）

張智霖難掩激動情緒，忍不住舉手擦拭眼角湧出的淚水。（截圖）