東張西望｜獨居婆婆鐵鏈自困怪聲轟炸鄰居　鏡頭前崩潰下跪求救

無綫節目《東張西望》日前報道一宗公屋鄰里糾紛兼長者求助個案。一名居於公屋單位的70歲獨居婆婆，近兩年多以來每日用沉重鐵鏈鎖住鐵閘自困，開關鎖時產生的刺耳鐵鏈撞擊聲日夜轟炸鄰居，引發街坊不滿。然而《東張西望》主持朱文慧深入訪問後，婆婆卻在鏡頭前情緒崩潰下跪痛哭，哭訴自己終日惶恐度日，極度痛苦。

《東張西望》報道公屋獨居婆婆每日以粗鐵鏈自困，引發鄰舍關注。（截圖）

鄰居苦訴婆婆每日開關鐵鏈發出巨大撞擊聲，兩年來飽受噪音折磨。（截圖）

外景主持朱文慧登門採訪，耐心等候婆婆逐一解開閘上重鎖。（截圖）

兩年多鐵鏈聲狂響擾民 鄰居擔憂火警逃生困難

受影響鄰居向《東張西望》投訴，指該名年約70歲的獨居婆婆，每日進出單位均需使用粗鐵鏈將自己層層上鎖，每次開鎖解扣發出的巨大撞擊聲由朝到晚響不停，令鄰近住戶精神飽受折磨。鄰居更指出，除了噪音問題，若大廈發生火警或長者突發不適，繁複的鐵鏈勢必嚴重延誤救援與逃生時間。

鄰舍擔心一旦發生火警，鐵鏈深鎖恐釀成逃生與救援慘劇。（截圖）

自稱曾得罪人怕遭報復 裝天眼兼重鎖求安心

外景主持朱文慧上門了解時，婆婆花了數分鐘才解開重重鐵鏈開門。被問到為何要鐵鏈自困，婆婆坦言源於心理恐懼，自稱早年工作時曾得罪人，深怕有人上門報復或潛入單位，因此在門外裝設閉路電視，並靠鐵鏈緊鎖鐵閘防範，才能勉強獲得安全感。

婆婆親述心結，稱過去工作曾得罪人，長年活在被人加害的陰影中。（截圖）

婆婆在門外安裝閉路電視鏡頭，時刻監控走廊動靜。（截圖）

疑受妄想困擾求醫無門 鏡頭前激動下跪：好痛苦

婆婆向主持表示，身邊人及醫生均認為她有精神及妄想問題，但她自感無助且活在恐慌之中。受訪期間，婆婆情緒失控、淚流滿面，更一度激動下跪懇求主持及外界伸出援手：「我好痛苦好難受，希望你哋幫我！」場面令人心酸。《東張西望》隨後向有關屋邨辦事處及社工機構反映，促請相關部門跟進婆婆的身心健康與居住問題。

婆婆於鏡頭前崩潰下跪，哭訴自困生活「好痛苦好難受」，跪求外界相助。（截圖）

婆婆情緒激動，在主持面前落淚。（截圖）