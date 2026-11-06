璀璨之城大結局｜陳曉華陳瀅回應裸露戲爭議：不覺低俗只覺心痛

TVB台慶劇《璀璨之城》今晚於澳門隆重舉行大結局夜現場活動，劇中兩大女主角陳曉華與陳瀅盛裝亮相。二人接受《香港01》訪問訪時，大方回應外界對於劇集部份畫面「賣弄性感、低俗」的批評聲音。

陳曉華與陳瀅出席劇集大結局。（盧振輝攝）

對於近期有部分觀眾與網民質疑《璀璨之城》出現不少大尺度、暴露及性感畫面，指責劇組有「賣弄低俗」之嫌，陳瀅以理性客觀的角度為劇組平反：「可能觀眾將 focus 放在那幾段戲上面，覺得好似誇大咗。但如果真係認真計返分鐘，呢啲畫面加埋可能只有十幾分鐘。但我哋成套劇有20集、每集45分鐘，比例上其實真係好少部分。只要係劇情需要，可以推進行為嘅懸念同張力，我覺得係好合理而且合適嘅。」

陳曉華覺心痛多過低俗。（盧振輝攝）

陳曉華心痛多過低俗 力撐角色忍辱負重

對於「低俗」批評亦深有同感，陳曉華以觀眾視角觀看劇中好姊妹的性感場面時，心裡只有滿滿的心疼，而非覺得賣弄：「以我角度睇，睇到阿盈嗰場戲、或者睇到高海寧嗰場露背同浸浴戲，我只係覺得心痛。因為我知道角色背後係為咗幫我報仇、承擔好大壓力去 做一啲佢哋本身唔想做嘅事。我見到好多網民其實都睇得到背後嘅故事，明白角色嘅忍辱負重。」