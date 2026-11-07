蔡一智右手6隻手指非AI改圖 12歲拒切除揭童年被辱怪獸

無綫台慶劇《璀璨之城》掀起全城追劇熱潮，除了精彩劇情外，有眼尖網民在觀看劇集時，注意到飾演要角的蔡一智右手擁有六隻手指，甚至在網上引發熱議，有人一度懷疑是否為「AI合成圖」或劇照後製失誤。今晚（6/11）蔡一智在澳門出席大結局活動接受《香港01》訪問時，幽默回應網民疑慮，並首次分享這隻「特別的手」背後一段由童年被霸凌到學會自我接受的心酸故事。

蔡一智在《璀璨之城》角色突出，引起網民對他右手6隻手指好奇。（盧振輝攝）

澄清非AI改圖 蔡一智：佢係真嘅！

面對網民對其右手的熱烈討論，蔡一智笑著澄清：「唔係AI嚟㗎，係真嘅！都幾得意嘅，我唔係好介意，始終佢陪咗我一段好長嘅時間。有啲觀眾未見過，就畀佢哋見下啦！」

蔡一智表示，這隻多出來的手指是天生自帶的，童年時醫生曾建議等他長大至12歲時再做手術將其切除。然而到了12歲那年，他改變了主意：「到我12歲嘅時候，我覺得佢已經陪咗我12年，而且我寫字、畫畫都係用呢隻手，佢完全對我冇影響，所以我就決定唔割啦，就到依家。」他更打趣笑言，這隻手指其實是「天上的禮物」，平時出街買嘢可以幫忙夾多一袋手袋，非常實用。

童年慘遭同學嘲笑「怪獸」 曾自卑藏手不敢握扶手

雖然如今能以輕鬆坦然的心態面對，但蔡一智坦言在小學時期，這隻特別的手曾令他承受不少童年陰影及言語霸凌：「好細個嘅時候，實在係有啲驚、有啲擔心嘅。我記得小學搭巴士返學嘅時候，我係唔敢攞呢隻手出來攞住個扶手……我細個係畀人哋bully（霸凌）嘅一個好大嘅對象，畀人笑慣，話係怪獸，好多好多。」

蔡一智坦言，小時候因為父母忙於工作，不知道如何為他開解，自己也曾感到難過而躲起來。但他靠著時間慢慢消化與成長，最終走出了被霸凌的陰霾。

蔡一智童年時曾因有六隻手指而被取笑，現已走過低谷勉勵大眾。（盧振輝攝）

走過低谷勉勵大眾：這不是一種恥辱

經歷過無數嘲笑與指指點點後，蔡一智如今心態極為強大，他形容自己現在是「千軍萬馬都不怕」。他亦希望藉著自身的經歷，為社會上其他身形或外貌有特殊差異的朋友帶來正能量：「我經歷過呢啲嘢，所以我都想話畀一啲朋友聽，就算佢嘅身體同其他人有唔同，呢個唔係一個Shame（恥辱），要好好去接受同愛護自己。」