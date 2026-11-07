璀璨之城大結局｜蔣家旻拍露背戲事前要向老公申報:內心有啲緊張

無綫台慶劇《璀璨之城》昨晚（6/11）於澳門舉行大結局夜，一眾主要演員隆重出席。在劇中合作無間的蔡一智、蔣家旻及周志康於現場接受《香港01》訪問，大談拍攝期間的合作感受與幕後花絮。蔣家旻與周志康極力大讚第一次合作的蔡一智完全沒有大牌架子，私下更是一名極具關懷心的「暖男前輩」；而蔣家旻談及劇中的大膽露背戲份時，更自爆拍攝前有特地向老公「申報」備案。

周志康、蔡一智與蔣家旻今晚出席劇集大結局。（盧振輝攝）

周志康大讚前輩謙遜 蔣家旻笑言「唔使驚阿哥」

談及首次與蔡一智合作，周志康坦言印象非常深刻，並大讚對方個性謙虛親切：「我第一日見到阿哥嘅時候，首先佢係好親切啦，之後我覺得佢係一個好humble嘅前輩。其實佢嘅經驗比我哋更加多，但初初接觸嘅時候，佢會特登打招呼同埋向你示好，呢個前輩太難得啦！仲要係大家嘅偶像，我覺得呢個阿哥實在太好。」

蔣家旻亦表示當初知道要與蔡一智合作時，心情既開心又緊張：「平時喺舞台睇到佢歌舞好勁、有好強嘅Energy。第一次同佢拍戲，我本身有啲驚唔知點打招呼，但好似阿康話齋，佢會主動同你打招呼同示好，話俾你知我係好Nice嘅Guy，唔需要驚我！佢真係好Nice。」蔡一智則笑言自己平時也是兩人的劇迷，對於能夠同場飆戲感到非常榮幸與興奮。

蔣家旻拍大膽露背戲提前向老公申報 讚監製剪輯效果精美

劇中蔣家旻有一場極具話題性的露背戲份。被問到拍攝如此大膽的場面會否需要提前向丈夫報案時，蔣家旻笑著承認在收到劇本時已第一時間向老公「申報」：「我睇劇本呢我有同佢講嘅！咁其實好內心有啲緊張嘅……」她補充指拍攝過程非常專業且安全，「監製都有問我需唔需要做安全措施，拍攝前導演兩日前已經打電話同我溝通當日點拍，等我唔使咁緊張。最驚喜係我冇要求佢哋小心我啲脂肪，點知剪出來相當Fit、好靚！」

蔡一智拍動作戲頻致歉 坦言極度擔心弄傷對手

除了文戲外，劇中亦有不少激烈的動作及逼供場面。蔣家旻透露蔡一智在每完成一個鏡頭後都會不斷關心對手並道歉：「佢每一次拍完一個Take，佢都會同我講『對唔住啊、對唔住啊』，佢真係會好擔心對手！」

蔡一智坦言拍攝動作戲時心情相當緊張，極為害怕弄傷兩位後輩：「緊係驚啦，尤其係啲動作戲，好彩有武術指導喺度。我記得有一場我要用玻璃樽扑阿康個頭，雖然係糖膠樽，但都怕會傷到人，最後我哋用咗個膠樽去代替，試咗好多次位我先敢動手。女主角個面咁矜貴、咁靚女，所以我都有啲緊張，好彩拍攝都好順利，一兩Take就搞定。」