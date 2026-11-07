劉鑾雄現身啟德雙子匯撐細佬場　細女手執2萬元名牌包包精靈搶鏡

已故國際知名藝術家草間彌生今年8月離世，但其最具標誌的作品南瓜依然令人津津樂道。日前，利福集團的啟德「The Twins雙子匯」，便為巨型的南瓜雕塑《跳舞的南瓜》（Dancing Pumpkin: Hello Hong Kong!）舉行啟動禮，「大劉」劉鑾雄更帶同妻子甘比，以及細女劉秀兒到場撐細佬劉鑾鴻，細女的精靈活潑更成為全場焦點。

「大劉」劉鑾雄更帶同妻子甘比，及細女劉秀兒到場撐細佬劉鑾鴻。（授權圖片）

草間彌生的巨型南瓜雕塑，落戶啟德雙子匯。（授權圖片）

啟動禮舉行期間，大劉帶住太太及女兒一齊亮相，而保鑣及隨行人員亦早已將輪椅推到附近位置，一如以往有兩名隨行人士各持白毛巾於前臂，準備讓大劉借力攙扶上台。至於細女劉秀兒，手執一個官方定價約23,500港元，雲藍色 Cannage 藤格紋圖案的Dior迷你手袋，蹦蹦跳地精靈出場，「細劉」叔叔劉鑾鴻更親自迎接她上台。「大劉」全程輕鬆歡容，亦不時在台上與身邊人細語。

細女劉秀兒手執的Dior迷你手袋，官方定價約23,500港元。（授權圖片）

「細劉」叔叔劉鑾鴻更親自迎接她上台。（授權圖片）

今次永久落戶啟德雙子匯的草間彌生大型公共藝術作品《跳舞的南瓜》，高5米，闊7.5米，重達9噸，是至今草間彌生體積最大的南瓜雕塑之一。而為隆重其事，雙子匯更由即日起至2027年3月31日，舉行限時展覽，讓市民進一步了解這位當代藝術家。

現場早有隨行人員在前臂搭上白毛巾，準備侍候大劉。（授權圖片）

大會保安安排，由藝人楊證樺負責。（授權圖片）