劉丹回應孫女對劉愷威戀情睇法　馬海倫爆「喺英國唔知」場面尷尬

現年52歲的劉愷威自與前妻楊冪離婚後，感情生活一直備受外界關注，近日他與現年32歲的黎紀君高調認愛，隨即引來網民熱烈討論。劉丹（丹爺）與馬海倫今日（7/11）現身樂富出席公開活動，對於兒子劉愷威近日被爆與新歡黎紀君發展新戀情一事，丹爺在接受《香港01》訪問時亦首度大方回應。

劉愷威與黎紀君高調認愛。（IG@christylaiii）

兩人經常一起打波。（IG@christylaiii）

融入朋友圈！（IG截圖）

出雙入對。（IG@christylaiii）

劉丹與馬海倫今日出席活動。（葉志明攝）

劉丹大方回應。（葉志明攝）

丹爺開懷大笑表示只要兒子幸福便足夠：「佢哋開心，我哋就開心囉！我見過佢好短時間，因為時間太短啦，其實阿仔佢拍拖佢會同我講，總之佢哋開心，我就開心。（個女仔印象如何？）始終見面時間太短，再了解多啲嘢都未到嗰個階段，慢慢嚟啦！」被問到兒子有否帶女友到家中吃飯？馬海倫搶答：「屋企點食飯，劉太都唔煮，佢只係烚菜嗰啲，佢屋企冇飯食㗎，所以我哋拍《愛回家》嘅時候咪攞嘢畀丹爺食囉，我哋係唔俾劉太知㗎。」丹爺笑說：「我屋企唔請人食飯。」

劉丹與馬海倫今日出席活動。（葉志明攝）

丹爺喜見兒子拍拖。（葉志明攝）

只要兒子開心。（葉志明攝）

未深入了解。（葉志明攝）

丹爺夫婦。（葉志明攝）

馬海倫大爆劉太唔煮飯。（葉志明攝）

馬海倫口快快爆小糯米英國留學 丹爺面露難色苦笑確認

丹爺被問到孫女小糯米能否接受爸爸有新伴侶時，馬海倫即搶答：「孫女喺英國，佢唔知喎。」意外大爆小糯米現時正身處外國讀書，完全不知道父親有新戀情，場面尷尬。此時，丹爺面露難色，被迫確認說：「佢喺英國讀書，不過我諗佢知道爸爸有新女朋友，相信佢而家都開心，佢應該都覺得，爸爸應該都有女朋友啦。我知道佢應該係咁諗，所以我開心，咁我就放心。」丹爺強調，只要兒子自己開心、選擇自己喜歡的伴侶，作為父母便會給予最大支持與祝福。

馬海倫口快快大爆「小糯米」身處英國上學。（葉志明攝）

丹爺苦笑確認。（葉志明攝）

認為小糯米會開心。（葉志明攝）