專訪｜吳卓羲曾被不實負面新聞困擾 心情跌至谷底：好怕人點睇我

吳卓羲（Ron），近日憑台慶劇《璀璨之城》的熱播再次人氣急升，加上他與同劇女主角張曦雯傳出緋聞，一舉一動均成為全城焦點。近年，吳卓羲在內地綜藝或接受傳媒訪問時，偶爾不小心「漏風」說了粗口，在網絡上廣泛討論，但網民非但沒有覺得他沒禮貌，反而覺得他多了一份從容與親切感。

今日的吳卓羲在傳媒面前，侃侃而談，面對任何問題對答如流，還懂得自嘲、帶動氣氛。但他年輕時，曾不懂如何面對傳媒，那時正值狗仔隊、八卦雜誌盛行的年代，回顧過去那段被五六輛狗仔隊採訪車圍追堵截、日日打開八卦雜誌都是自己負面封面的日子，他坦言自己曾深陷於極度的困擾與心情低潮之中。吳卓羲說：「你每天在報紙檔看到自己的新聞，還不低潮嗎？當時不懂得面對，好介意別人怎看自己，試過很多次坐在廳、窗台，問自己發生什麼事？」

場地：LONGBRIDGE cafe

時代不同，傳媒的生態亦不同，現在已幾乎沒有狗仔隊，加上吳卓羲成熟了，已懂得如何面對傳媒。（鍾冠全攝影）

入行前曾做倉務員 曾為古天樂《今期流行》伴舞

吳卓羲直言自己小時候根本沒有想過要入訓練班，演藝之路純屬陰差陽錯，最初，是因為姐姐去學跳舞，回到家裡播放歌曲練習，年少好動的吳卓羲便跟著姐姐一起玩、一起練。恰逢那幾年香港遭遇金融風暴，經濟環境惡劣，許多公司紛紛裁員。當時在一間知名寫字樓擔任短暫倉務員職位的吳卓羲，得知公司正打算裁減一名有家庭、有小朋友的基層員工。剛好那時他手頭上填好了一份舞蹈員訓練班的表格，於是他便主動走向老闆：「老闆，不如你裁我啦，你不要裁他，人家有家庭。我填了份表格，我可以去其他地方試下。」 這一個善意的舉動，無意中救了一個家庭，也將他自己送進了電視台的大門。

吳卓羲入行後先加入TVB舞蹈組，他曾經為古天樂《今期流行》伴舞。（電視截圖）

直簽TVB親生仔多賺三千！從《皆大歡喜》跑龍套到《衝上雲霄》S4爆紅

進入電視台後，他在舞蹈組跳過郭富城的《唱這歌》、《複製靈魂》，也為梅艷芳等巨星伴舞。在考舞蹈訓練班時，他跳的正是張學友的《頭髮亂了》。後來，他在古天樂名曲《今期流行》的現場演出中擔任伴舞。當時，古天樂看著這個年輕人，便主動問他有沒有興趣轉到幕前做藝人。「我當刻興趣不大，但之後排舞老師、同事，鼓勵我試一下，說在舞蹈組可能會好辛苦，是他們的鼓勵我才試，如果沒有他們的鼓勵，我不會想去當演員。」「加上排舞老師和同事的鼓勵，對幕前一無所知、甚至有些不捨得離開舞蹈組的吳卓羲，最終被藝員科找上去，直接簽下了經理人合約，成為了俗稱的TVB「親生仔」。那年代，他的工資比在舞蹈組時高了三千元，年輕的他已經覺得非常開心。

吳卓羲由舞蹈組轉去藝員部，一轉就轉為經理人合約，俗稱「親生仔」，但也要經歷當路人甲的日子，最為人記得是曾經在《皆大歡喜》客串飾演黃榜眼。（電視截圖）

每一個成功的演員都要經歷「跑龍套」的淬煉。吳卓羲演過《皆大歡喜》的黃榜眼，在林峯主演的《雲海玉弓緣》裡做張兆輝的徒弟，在戚其義監製的電視電影《鐵翼驚情》裡演乘客。直到潘嘉德監製看中了他的一個大灣區旅遊特輯，覺得這個年輕人很有活力，便向高層梁家樹推薦，讓他出演《衝上雲霄》中的唐亦風（Isaac）——吳鎮宇的弟弟。

吳卓羲曾在戚其義監製的電視電影《鐵翼驚情》裡演乘客，紅衫的是陳少邦。（電視截圖）

「德哥（潘嘉德）是我很重要的人，重要得不得了，就是沒有他，一定是沒有吳卓羲。」

在《衝上雲霄》中演吳鎮宇的弟弟，對新人而言壓力大得驚人。但吳鎮宇非常疼愛他，常常在鏡頭後面看著他演，拍完一場戲，鎮宇哥在攝影機後點一點頭，吳卓羲的心就能立刻安定下來。這部劇讓當年的「S4」一炮而紅。在北海道富良野拍外景時，四個新人沒有單人房，只能一起在民宿房間裡打地鋪、睡榻榻米，晚上和導演等一眾男人赤裸上身浸按摩浴。雖然條件簡陋，但在那個人人單純、一部戲接一部戲的年代，吳卓羲只覺得自己像賺到了一樣，走在街上聽到街坊叫他「Isaac」，便是最幸福的事。

《衝上雲霄》最紅的當然是Sam哥吳鎮宇，但S4 （陳鍵鋒、吳卓羲、馬國明、黃宗澤）與及葉璇亦憑此劇人氣急升。

爆《學警雄心》有女演員面青口唇白 更有交通意外發生

《衝上雲霄》到之後的《學警雄心》令吳卓羲成為TVB力捧小生，而拍攝《學警》的辛苦，至今仍刻骨銘心。在黃竹坑警察訓練學校外景基地，夏天的操場熱得像海市蜃樓一樣，地表彷彿都在融化，熱氣騰騰。更痛苦的是日以繼夜的拍攝，電視台棚內收工時天已經亮了，緊接著就要趕去外景基地換上制服進行各種角度的操練。

「有演員都試過有交通意外，這個說出來也不怕，當時由TVB出車，可能精神不夠，之後撞車但人沒事，但我們都照去外景拍攝，那兩個在車上的同事當然沒去，但我就不說出他們的名字。」由於有很多學堂訓練場面，當同劇的幾位女演員（如陳文靜、陳凱怡）常常面青口唇白地中暑喘不上氣。

吳卓羲第一次擔住男主角之一，是監製黃偉聲作品《《英雄·刀·少年》

《英雄·刀·少年》是吳卓羲第一次擔任男主角，而拍攝這套劇集，更創下了連續七天七夜沒有睡覺的極限紀錄。當時的服裝車是24座客車，椅子設計得筆直，根本無法好好躺下，也沒有枕頭。車子在山路上十分顛簸，加上心裡繃著一根弦——因為極度缺覺的情況下，一旦睡得太深，醒來後腦袋會一片空白，連對白和自己在何地都記不住。那七天，他是真的累到哭了出來。

當年經常被五、六架狗仔隊追訪

吳卓羲因為主演的劇集受歡迎，加上TVB力捧好快成為「當紅小生」，那個年代是香港八卦雜誌、狗仔隊最盛行、最鋒利的年代，吳卓羲當旺，自然成為追蹤，報導的目標。吳卓羲直言，當年的媒體很厲害，自己年紀輕，年資淺根本不懂面對。「你試試回答慢一點，你試試欲言又止，你試試兜圈，你試試講大話，真的，你沒得走。其實講真，很多媒體一早已經做足功課，你一講大話，玩完。」

吳卓羲現在很𢤦得面對傳媒，經歷過一段日子，他終於明白什麼是「食得鹹魚抵得渴」。（鍾冠全攝影）

每天下班，一出電視城大門，倒後鏡裡永遠是五、六輛採訪車死死尾隨，一路跟到他家樓下都不肯離開。以前的通告非常透明，全部貼在化妝間、服裝間門口，狗仔隊只要一看今晚沒有吳卓羲的戲，就會守在電視城門口等他，看他去哪裡，只要抓到一點蛛絲馬跡，第二天就是一篇緋聞新聞。那時路過報紙攤，封面全是他和幾位同期的兄弟。「（被人跟蹤初時很不習慣吧？）哪有誰可以習慣？（但記憶中你沒有向傳媒發脾氣）我怎麼敢罵傳媒？如果我罵傳媒，我能坐在這裡？沒有的啦，即是『食得鹹魚抵得渴』。」

吳卓羲對爭視帝沒興趣，他表示拍好每部作品就可以。（鍾冠全攝影）

那時的八卦雜誌，流行「看圖作文」，加上沒有互聯網的年代，當然沒有社交平台，藝人就算面對失實的報導，亦沒有機會為自己辯護，「試過有報導說我扔劇本，我身為一個演員，怎麼會扔劇本？可能手滑把劇本掉到地上，你就說我扔劇本，我跟女演員拍戲，因劇情需要，我要很情深款款地看著她，然後寫你喜歡她，你與導演說話，被拍到大表情一點，明明是討論劇情，報導就寫我鬧導演。」

被傳媒逼到透不過氣，吳卓羲形容為人生低潮之一，「自己很怕街坊或觀眾，怎樣看我，那些雜誌報導不是事實，但我又解釋不到，可能有些人覺得，這些報導隔兩天就沒人會記起了，但我們藝人不是這樣想，我們會不斷想，人家怎樣看自己呢？（當時有人開解你嗎？）我不需要別人開解，我自己想通，沒有人開解到我，沒有人在我的角度，去想這件事，唯有告訴自己生活還要繼續，還要開工，唯一的辦法就是將注意力全部投入到拍戲中，把媒體當成藝人的一種「配套」，媒體幫我宣傳，你可以這樣理解，不然怎樣？」

《璀璨之城》每次宣傳，吳卓羲、張曦雯都是焦點，吳卓羲每次都表現輕鬆，帶領著整個氣氛。

曾經害怕傳媒，但今日吳卓羲面對傳媒還懂得開玩笑，在每次《璀璨之城》的宣傳，他與張曦雯的緋聞，每次都是傳媒追問的焦點，但吳卓羲非常懂得回應，就算傳媒如何發問，他都可以輕鬆面對，而媒體亦得到想要答案，吳卓羲覺得是自己心態的改變，他說：「我想現在風氣改變了，我自己亦改變了，接受訪問的經驗多了，知道怎樣去說話，亦明白對方都是工作吧，自己是就對方問題分享看法，我就覺得自己不需要那麼繃緊，我覺得輕鬆一點也可以吧。」