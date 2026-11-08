專訪｜吳卓羲曾半年痛失3貓1狗 寵物離世感崩潰：半年內喊四次

吳卓羲（Ron）有傳他身價過億，有七部靚車、40隻名錶，但意想不到，原來他十分喜歡動物，問到他現時養了多少動物，他說：「12隻貓、4隻狗、2隻龜，以及花園大池塘裡的一大池錦鯉，（為何喜歡養動物？）因為他們不會說話，不會煩我。哈哈⋯⋯我由細到大都鍾意動物，唔知，我諗係性格啩？」

場地：LONGBRIDGE cafe

吳卓羲很喜歡動物，更打算開拓自己的寵物生意。（鍾冠全攝影）

拍戲現場撿回家的緣分

「我家裡有些是寵物貓，但都是別人生出來送給我的，我不是用錢去買的。有些是撿到的，拍戲的時候，有些流浪貓在山旮旯，有些貓叫過來玩，我抱上手後又不走，那怎麼辦？拿回家。」

因為他和媽媽、傭人姐姐一起住，家裡的動物數量越增越多，最後甚至演變成一場溫馨的「瞞天過海」。「我開始有三四五隻貓開始，我媽媽都數不到，她都以為是那三四五隻。牠不會一堆出現，牠會四處走。這隻貓，為什麼今天不一樣？其實又撿了一隻回來！」 提起這段瞞著媽媽增添家庭成員的往事，吳卓羲笑得十分開懷。

吳卓羲拍戲現場遇到流浪貓會收養。

半年內痛失四毛孩 那段經歷叫「崩潰」

養寵物的人，最無法逃避的就是生離死別。而在吳卓羲的養寵物生涯中，曾遭遇過一次極其沉重的打擊。那一年，因為早期收養的幾隻貓狗年事已高，年紀相仿。在短短的半年時間裡面，先後有三隻貓和一隻狗因為器官老化與病痛，相繼離世。

「那些同伴離世後，牠就可能，可能心情都會令到牠出現病痛。在半年裡面，四隻一起走。」

在短短六個月內，吳卓羲經歷了四次撕心裂肺的告別「崩潰。開始講就已經不再養，不再養，因為很傷心。你一次，這半年你哭了四次。當然哭了，我會想起和牠們，我養的嘛，會想起一些回憶。原來真的會走的一天，一定是早走過我。」

那次打擊之後，痛徹心扉的吳卓羲曾一度宣稱「不再養了」。然而，命運的轉折總是充滿戲劇性。不久後，一位朋友在街上撿到了一些流浪貓，並在Facebook上尋找好心人收養。這位朋友把其中一隻貓拿給吳卓羲，誰知道這隻流浪貓接回來時已經懷有身孕，不久後便在家裡順利誕下貓寶寶。就是因為這一個不忍心的決定，家裡的貓咪數量再次幾何級數增長，最終變成了今天的12隻貓咪大家庭。

吳卓羲與媽媽同住，媽

為愛進修學做動物食物：我的小朋友都要吃

因為經歷過寵物因病離世的痛苦，如今擁有16隻貓狗的吳卓羲，對牠們的飲食健康變得無比重視。他不再滿足於市面上現成的寵物飼料，為了家裡的「小朋友們」吃得健康，這位當紅小生竟然在百忙之中抽空去報讀了專業的動物食品營養課程，並成功通過考試，拿到了正式的動物食物證書。

「其實我現在在做一些寵物食品生意。之前我去上課，學做動物食物，先了解。了解哪些，吃什麼菜可以令狗是怎麼樣。譬如南瓜，或者西蘭花，或者是山藥（淮山），其實這些你要學，然後我就拿了一張證書，當然要上課。現在準備會做一些對於貓和狗的健康食品、零食。」

提起為什麼會有這個經商想法，吳卓羲的眼神裡全是對毛孩的溫柔：「我在家中，我的小朋友都要吃。我有很多身邊的朋友，又有養貓狗的，不如你試下做下。之前就拍下照片，帶貓去影樓拍，希望分享我學到的，對於貓和狗的一些健康食品。」