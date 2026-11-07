梅艷芳骨灰被盜震驚全城　馬海倫爆曾志偉插手秘密跟進

資深藝人馬海倫今日（7/11）與劉丹一同出席活動，談及近況時笑言自己依然精力充沛，積極備戰各地的馬拉松賽事。提及明星足球隊的昔日往事，馬海倫感性透露，當年其實是因為一代巨星梅艷芳（阿梅）工作過於繁忙，才親自邀請她代為會長職務。

梅艷芳。（影片截圖）

梅艷芳的骨灰原本安放在大嶼山海會塔，靈位名字非梅艷芳而是「珠女」。（香港01記者攝）

馬海倫與劉丹出席活動。（葉志明攝）

馬海倫回憶與梅艷芳深厚交情 曾志偉曾送「鑊」贈興

馬海倫回憶起當年與梅艷芳的一段深厚交情與信任，感嘆歲月飛逝，她透露當年演藝人事務繁重，梅姐身兼多職實在抽不出時間：「嗰陣時阿梅（梅艷芳）好忙、好唔得閒，所以特別搵我幫手代職。後來志偉（曾志偉）仲送咗個『鑊』俾我，表明做得明星足球隊會長要『孭鑊』，之後因為公司頭幾年好多嘢拍，好忙我都冇去，就睇定啲先，就係咁冇孭過鑊好開心。（隻鑊點處理？）唔知呀，好似公司要咗。」

馬海倫出席活動。（葉志明攝）

回憶與梅艷芳深厚交情。（葉志明攝）

回應梅艷芳骨灰傳被盜。（葉志明攝）

回應梅艷芳骨灰傳被盜 馬海倫爆曾志偉插手跟進

提及梅艷芳骨灰被盜引來全城關注，有指演藝人協會前會長曾志偉已秘密插手了解及跟進事件，馬海倫就表示不便多言：「因為呢啲嘢佢哋在場處理緊，我唔喺現場，我又唔係咁方便講咁多，不過應該都有人在場搞緊同跟進嘅。」

馬海倫爆曾志偉跟進梅艷芳骨灰被盜事件。（葉志明攝）

馬海倫更感慨地表示：「其實我諗，就算真係攞咗個骨灰都冇咩用啫！（覺唔覺得偷骨灰者行為缺德？）當佢做呢樣嘢嘅人，佢係唔會諗到缺德呢樣嘢，我就覺得就唔係幾好。（點譴責佢？）每樣嘢都憑良心，做呢啲嘢未必心安理得。」身旁的劉丹亦補充表示：「總之做呢啲嘢就一定唔好啦！」

馬海倫爆曾志偉跟進梅艷芳骨灰被盜事件。（葉志明攝）