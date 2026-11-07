三代同糖｜劉丹不認同舊將回歸為救亡 ：唔通要我哋再做多廿年咩

無綫（TVB）處境劇多年來均是黃金時段的收視基石，《愛·回家》播放多年積聚無數忠實觀眾。然而新劇《愛·回家之三代同糖》推出後，不少觀眾常將其與《愛·回家》作比較。日前更有傳無綫為保住收視，決定調動資源，召回《愛·回家》部份人馬加入《三代同糖》團隊。

「三代同糖」催淚相擁。(《愛·回家之三代同糖》截圖)

(《愛·回家之三代同糖》截圖）

今日（7/11）劉丹與馬海倫現身樂富出席活動，對於外界傳出《愛·回家》演員要「救亡」以及吳若希被雪藏等傳聞，丹爺與馬海倫接受《香港01》訪問時均顯得相當坦然。

劉丹與馬海倫今日出席活動。（葉志明攝）

出席活動。（葉志明攝）

劉丹馬海倫大方回應：新舊演員接棒需要時間

丹爺首先澄清，電視台安排演員調動屬於正常運作，並不存在所謂的「人工貴」或「舊人救新人」的對立說法：「邊個人工貴、嗰啲都多餘嘅，講真TVB咁大間公司點會計較嗰啲嘢，咁當然唔通要我哋幾個再做多廿年咩。同埋睇住新劇《三代同糖》嗰班年輕演員，一個二個其實都好有進步！」馬海倫續言：「有陣時都要過一過冷河，要有一個新話題，始終我哋都拍咗咁耐。」

劉丹認為新舊演員接棒需要時間。（葉志明攝）

劉丹認為新舊演員接棒需要時間。（葉志明攝）

提到有傳吳若希遭雪藏，無綫急召《愛·回家》舊將加入《三代同糖》「救亡」收視，馬海倫表示：「又唔可以咁講嘅，新嘅一定要慢慢接手，新嘅好多嘢唔得，你要畀機會佢嘛，加點舊嘅可能節奏又會好啲。」丹爺表示：「冇話咩救唔救亡呢個講法！」

冇救亡之說。（葉志明攝）