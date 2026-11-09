李尚正專訪｜收視高峰變鞠躬道歉　拒當救亡一哥︰人工唔包擋負評

HoyTV首部處境劇《你的保安李寶安》，由「HoyTV一哥」李尚正擔正主演，劇集一開更大收旺場，首集最高收視一度衝至9.4點，掀起全城熱話，但播至第4集收視已下滑，到第5集更直播「答問大會」，導演何爵天要跟觀眾鞠躬道歉。由收視高峰到鞠躬道歉，換著其他人可能已經要生要死，但作為劇集主角的李尚正，接受《香港01》訪問時反而一直處之泰然，一方面冷靜分析當下局勢，在失敗中有所得著，另一方面，就將「打工仔心態」發揮得淋漓盡致︰「我是工作者，出月薪的。不是導演，又不是監製，鬧我都沒用。」



HoyTV首部處境劇《你的保安李寶安》，由「HoyTV一哥」李尚正首度擔正，劇集開初大收旺場，首集最高收視一度衝至9.4點，掀起全城熱話。（葉志明 攝）

劇集播映第一周便收視下滑，導演何爵天更在節目中起立向觀眾鞠躬致歉，承認︰「這的確是個學生作品。」（YouTube@HOY媒體網絡）

收視下跌未有救亡大計 「你會唔會問劉丹點部署？」

李尚正近廿年前，在「有線電視」出道，收視從來不在考慮之列。「做有線時，好多節目是零收視。」離開過一段時間，轉個身便返到轉攻免費電視的「HoyTV」，所以對於9.4這個數字是既虛幻亦是意料之外，回到低點反而有種腳踏實地的感覺，所以問到往後要怎部署？阿正搞笑應對︰「不會是我部署吧，我只不過是月薪打工仔，你會唔會問劉丹（《愛‧回家》系列主角）點部署？」他更暗示導演何爵天的鞠躬道歉，充滿演戲成分。「佢好好戲的，不能盡信。」

劇集被指太多爛gag，但李尚正覺得製作成本有限，如果連爛gag都刪走，便沒甚麼好看。（《你的保安李寶安》影片截圖）

對於何爵天表示會接收觀眾意見加以改善，李尚正身為局中人，見證這絕非講過就算，而是用行動認真回應。「他真的聽到一些意見，然後重拍某些場口，或者刪減一些想爛，但爛不起的『爛gag』。可以講阿天份人好好，覺得別人的評價要好好珍惜，然後根據別人的評價去改善，11月中要出街的集數，11月頭仲重拍，如果畀我做導演？我就唔會理你！」

對於觀眾感到落差，李尚正表示理解︰「其實大家都在摸索，怎樣用有限資源去製作，如果一開始就已經很厲害很收得，咁點解之前一直唔拍呢？」（葉志明 攝）

電視觀眾鬧得狠過電影 「你唔會聽到有人話『支持香港電視』」

對於觀眾感到落差，阿正表示理解，而對於劇集質素未如理想，他甚至覺得合情合理。「其實大家都在摸索，怎樣用有限資源去製作，如果一開始就已經很厲害很收得，咁點解之前一直唔拍呢？我覺得套劇不差的，以這個成本和時間製作，演員又得我哋，你不會期望有奧斯卡級數吧！要睇餸食飯。」

似在為劇組詭辯，但下一秒阿正又站在觀眾層面抱不平︰「我當然知道資源有多少，阿天的時間和精力有多少，但觀眾不會理你，所以這個反應好合理。」阿正坦言電視觀眾往往比電影觀眾批評得更狠更辣。「你會聽到有人講『支持香港電影』，但唔會聽到『支持香港電視』。有『支持香港電影』這句話，留言時會比較關注製作人的心態，罵得太狠會否令對方不開心？但電視沒有的，因為電視是入屋，免費畀人睇。」

劇中的Meaning（王耀宏），都面對不少批評，多到已經不敢再看留言，怕影響自己演出。（《你的保安李寶安》影片截圖）

阿正表示劇中的Meaning（王耀宏）與邱副（曾睿智），都面對不少批評，多到已經不敢再看。「邱副是拍網片，網片觀眾是對個演員或主題有興趣才看，但電視不同，基本上你一開電視，播甚麼你都要睇，逼你睇，那個評語跟網片很不同。他們會覺得原來這麼嚴厲？反問我是否經常被人這樣罵？都唔敢睇太多，愈睇愈冇自信心。」

縱使今次有大量負評，在李尚正眼中都總有得著之處。「就如做了一個大數據出來，你做了甚麼就會有甚麼反應，AI也是這樣，它不是看劇本本身好定壞，是看觀眾反應，大家看多久？多少人付錢看？累積了數據造就下次演算甚麼AI劇題材。」（葉志明 攝）

失敗都是經驗累積 「AI也是這樣」

雖然劇集面對萬箭穿心的攻擊，但李尚正在訪問過程中都表現得從容不迫，對每個現象，每個迴響都分析得頭頭是道，就似置身事外看事態發展一樣。「我再講一次，我是工作者，出月薪的。不是導演，又不是監製，鬧我都沒用，每間公司都有自己要負責的工作，大家是團隊合作。」

縱使今次有大量負評，在阿正眼中都總有得著之處。「就如做了一個大數據出來，你做了甚麼就會有甚麼反應，AI也是這樣，它不是看劇本本身好定壞，是看觀眾反應，大家看多久？多少人付錢看？累積了數據造就下次演算甚麼AI劇題材。」換句話說，今次《你的保安李寶安》是一個學習過程。

黃子華曾在鄭裕玲的《The Do Show》都講拍攝《男親女愛》時，每日收工返到屋企，都要再去修改劇本及對白，有次更因為改對白，與蕭亮溝通不來，搞到自己在片場發脾氣。（影片截圖）

李尚正拒學黃子華 「我唔能夠搶人飯碗」

要數處境劇成功例子，2000年黃子華、鄭裕玲主演的《男親女愛》可謂表表者，多年後黃子華憶述，拍攝期間每日收工返到屋企，都要再去修改劇本及對白，才能創下50點空前成功的收視。身為男主角，又跟周星馳當過編劇，李尚正可有想過踏出這一步，行多這一步，親力親為去改劇本？

當過編劇的李尚正，大可有資格一句「唔要呢啲，全部改過！」，將劇本推倒重來，但他仍尊重各人的工作，不會看到自己太大。「人家也有想表達的事，可能只是我理解不到。」（葉志明 攝）

李尚正︰「我都覺得這樣是好的，其實每個人都應該這樣做，不論是主角或是配角，或者只是客串，都應該這樣做。這個亦正是黃子華的勤力和成功的地方。但又這樣說，我不能夠搶人飯碗，不如我寫整套劇本？做人不可以這樣，全部都自己去做，別人就沒有機會去嘗試他們想試的劇本。而且我都未必一定是對的，一句『唔要呢啲，改過！』我是說不出口，因為人家也有想表達的事，可能只是我理解不到，所以我寧願先盡量演出來。」

不過更直接原因，阿正又再搬出「打工仔」格言回應︰「我們經常都拍17、8個小時，你已經只剩下5、6個小時睡覺，然後你話大家唔好瞓住，拎劇本出來，傾傾明天即4個小時後拍甚麼……那麼，即是大家一日要開兩組半？有多少錢？」對於有人會燃燒生命去創作，阿正覺得都要看時間，還有其他工作人員是否容許，亦非長期作戰的方法。

李尚正︰「我份薪水不包擋負評，起碼要有李寶安（前電視廣播副主席兼執行董事）的人工先會擋，一、兩萬人工又說要出來擋，這樣太划算。」（葉志明 攝）

一哥唔包擋負評 「起碼要有李寶安的人工先會擋」

過去，只要稱呼阿正做「HoyTV一哥」，他都拒絕接受不會承認，但今次有收視成績，劇集受敵時又站出來接受訪問幫手招架，可有真真正正感受到一哥的責任？「我不擋的，我份薪水不包擋負評，起碼要有李寶安（前電視廣播副主席兼執行董事）的人工先會擋，一、兩萬人工又說要出來擋，這樣太划算，這樣沒人再肯做電視了。」

至於做一哥與否，李尚正就以「人人都可以係食神」的道理作回應︰「《你的保安李寶安》中，每一集都有不同焦點，例如有集講小火龍（李鎧霖），他就是一哥，看他表演。有集講烏龜的，那一集烏龜就是一哥，劇情發展是靠牠。」那麼幾時要靠你？「盡量不要，哈……每個人都要承擔自己的工作。」