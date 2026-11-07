大劉甘比撞正愛回家綠葉夫妻檔落場做保安　踢爆老公是鐵粉力撐

劉鑾雄（大劉）與太太甘比（陳凱韻）日前現身力撐劉鑾鴻（細劉）旗下雙子匯（The Twins）開幕，甘比現身活動現場時，驚喜巧遇有份參演《愛．回家》的無綫綠葉夫妻檔楊證樺與沈可欣。原來兩人近年積極拓展事業版圖，夫妻檔成立保鑣及保安公司，今次更親自落場督師執行安保任務，獲甘比即時合照並於社交平台出帖打氣加持。

甘比發文大爆老公大劉是《愛．回家》鐵粉：「大家都知邊個日日追啦」。 （IG截圖）

夫妻檔穿全黑制服親力親為 甘比自爆：大家都知邊個日日追

甘比在個人社交平台分享自拍照，相中見到她笑容滿面，身後的楊證樺與沈可欣則身穿整齊全黑西裝保安制服及佩戴通訊耳機，精神奕奕地對着鏡頭燦笑。甘比發文透露：「今日在The Twins，估唔到會撞到『愛回家』的成員，開了保安公司，兩夫婦一起工作，十分funny（大家都知道邊個日日追啦…答案有獎…係大劉），努力加油呀！」，大方公開老公大劉至今依然天天追睇《愛．回家》。隨後沈可欣亦轉發貼文感謝甘比支持：「多謝支持愛回家！我哋會繼續努力！」。

綠葉模範夫妻楊證樺沈可欣積極開拓副業，獲城中名人甘比公開出Po加持。 （IG截圖）

沈可欣回歸《三代同糖》繼續入屋

無綫「綠葉王」楊證樺與沈可欣結婚多年，育有兩子，一向是圈中模範夫妻。沈可欣在《愛．回家》中飾演威龍百貨保安部主管「葉碧嘉（Rebecca）」一角廣為人知，演技備受肯定。早前傳出沈可欣一度淡出，近日她再度亮相「三代同糖」繼續入屋！