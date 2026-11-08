洪卓立驚爆兩至親接連骨折　長期食安眠藥：少咗主動愛人嘅動力

現年39歲的洪卓立（Ken），早年憑經典金曲《彌敦道》紅極一時，但翌年他就因爆肺兼肺積水，被迫停工休息近兩年，更多次被網民誤傳死訊。近年洪卓立一度暴脹達200磅，又自爆聲帶纖維化，引來外界擔心其身體狀況。日前洪卓立在IG限時動態大玩Q&A，除了化身愛情導師解答網民的感情難題之外，更大爆家人接連受傷，直言近況「麻麻地」，令人擔憂！

洪卓立（Ken）早年憑經典金曲《彌敦道》紅極一時。（IG@hungcl）

大受歡迎。（IG@hungcl）

大受歡迎。（IG@hungcl）

內地開騷。（IG@hungcl）

洪卓立家人接連受傷入院 外公盤骨骨折媽媽跌傷背骨

有網民關心問道「你最近過得好嗎？」，洪卓立即上載一張醫院CT電腦掃描照片，透露家人接二連三遭遇意外：「麻麻地呀，公公跌親入院，盤骨骨折，出院無期；媽咪又因為眼手術失敗，睇唔清路，落樓梯跌倒，背骨骨折，仲要想唔話比我聽。」面對兩位至親受傷骨折，洪卓立亦難免擔憂，但他依然堅強面對：「但生活都總係要過，做吓商演、準備緊新歌、準備跨年嘅工作、準備下年嘅工作、剪吓片、睇吓你哋有無嘢想阿叔講、寫吓稿、發下白日夢。」

洪卓立大爆家人接連受傷，直言近況「麻麻地」。（IG截圖）

令人擔憂。（IG截圖）

洪卓立父母。（影片截圖）

洪卓立分享兒時與媽媽的合照，相中的他從後攬實媽媽，畫面溫馨。（IG@hungcl）

洪卓立透露媽媽眼手術失敗。（影片截圖）

洪卓立自爆依賴安眠藥已8年 苦勸網民：唔好學我

去年洪卓立曾自爆因長期食安眠藥而出現神志不清的情況，有網民問道：「夜晚瞓覺仲有冇食安眠藥？」，洪卓立坦言：「無記錯其實應該已經有8年，當然係一個壞榜樣，瞓唔著盡可能用其他方法解決，唔好學我。唔係一時三刻可以戒甩嘅事情，特別係個腦停唔到嘅人。」

去年洪卓立曾自爆因長期食安眠藥而出現神志不清的情況。（IG截圖）

自爆依賴安眠藥已8年。（IG截圖）

洪卓立透露腦癇症未停藥，聲帶狀態不穩定。（IG@hungcl）

聲音永久性勞損。（IG截圖）

洪卓立剖白單身感情心態：少了主動去愛人的動力

洪卓立與劉沛蘅（Hillary）在2022年3月宣布拍拖，兩人不時在社交平台放閃，但其後在2023年11月宣布分手，戀情僅維持了一年幾就告終。分手後洪卓立一度因身形暴脹而嚇窒網民，當時他透露是為增磅增肌到200磅，其後再進行地獄式減肥，但又因腰傷關係完全停止了重訓。回復單身後，洪卓立寄情工作，今次更化身情感顧問，以自身經歷為網民指點迷津，有網民問道：「自己一個人太耐會失去愛人嘅能力嗎？」，洪卓立直言：「現在的我經歷了各種的事情，我會說的確少了我主動去愛人的動力，主要是怕影響別人多。非自大但自私地說，就算有想了解的人，也要確定了對方也有想法才敢主動走近她……先以事業為重吧。」他又坦言：「有時候我都會諗，會唔會拖累人哋，會唔會影響到人哋，亦可能係怕自己受傷。」不少網民見到洪卓立在背負沉重家庭負擔及健康困擾下，依然耐心溫柔地開解他人，紛紛留言為他加油打氣，祝願其家人早日康復，亦希望他能好好保重身體、早日走出陰霾！

洪卓立與劉沛蘅（Hillary）在2022年3月宣布拍拖，兩人不時在社交平台放閃，但其後在2023年11月宣布分手，戀情僅維持了一年幾就告終。（影片截圖）

2023年11月洪卓立分手後首度公開露面，身形明顯暴脹，當時他透露增磅增肌體重達200磅，達到人生巔峰，令外界不禁擔心其身體狀況。（資料圖片）

現時以事業為重。（IG截圖）

擔心拖累別人。（IG截圖）

化身情感顧問。（IG截圖）

解答情感難題。（IG截圖）

開解網民。（IG截圖）

年齡不是問題。（IG截圖）