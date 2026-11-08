獨家丨何麥武館早倒閉　女友斥何慈茵一年見父兩次：人在做天在看

一代洪拳宗師劉家良入室弟子何麥（Mark Houghton）早前離世，其女兒何慈茵（Charlene）前日（5日）在Facebook撰文宣佈接任「嶺南黃飛鴻洪拳傳人-劉家洪拳」承繼人。不過事件卻出現羅生門，Mark的女友Christie隨後在劉家良的Facebook專頁發出另一版本聲明，指第六代領導傳人另有其人，但相隔不久又遭刪掉，她再在Mark和自己的fb專頁上載，令事件添上不少疑團。

何慈茵前日（6日）接受《香港01》訪問時，指控Christie獨自決定父親的喪禮儀式，令她感到不被尊重，並相信父親想由女兒繼承衣缽。昨日（6日）《香港01》聯絡上何麥的女友Christie進行獨家電話訪問。正值喪夫之痛的Christie首度開腔，強烈反擊何慈茵的言論：「人在做天在看！」更大爆Mark生前做武術教頭的辛酸史，揭露他為推廣中國武術的無私奉獻！

一代洪拳宗師劉家良入室弟子何麥（Mark Houghton）早前離世，引發「嶺南黃飛鴻洪拳傳人-劉家洪拳」接任人爭議風波。（facebook@Mark Houghton）

一代洪拳宗師劉家良入室弟子何麥（Mark Houghton）早前離世，引發「嶺南黃飛鴻洪拳傳人-劉家洪拳」接任人爭議風波。（facebook@Mark Houghton）

一代洪拳宗師劉家良入室弟子何麥（Mark Houghton）早前離世，引發「嶺南黃飛鴻洪拳傳人-劉家洪拳」接任人爭議風波。（facebook@Charlene Houghton）

泣訴離世實況：人在做天在看！

對於何慈茵的種種指控，Christie情緒激動，直言極度痛心：「我先夫啱啱走咗我好傷心，依家都未平復。我睇咗佢個女喺facebook post咗嘢出嚟，我只講一句，人在做天在看！」針對何慈茵指她霸佔亡父身份證，Christie親自還原當晚送院的危急實況：「凌晨3點call白車，約3點20分送入北區醫院，醫院問我身份證，我一向同老公一齊住，我哋33年嘞！」

她坦言自己並非圈中人，不想做戲：「佢點歪曲事實都唔緊要，我唔係圈內人。佢唔當我係佢太太都好，但我當吖嘛，我哋一齊33年，我哋一齊住，我要佢一路好走。」 Christie更哽咽表示：「佢剛走咗，我相信佢靈魂都在，包括佢個女寫嘢歪曲事實，點都好。」

何慈茵出Post表示自己是「嶺南黃飛鴻洪拳傳人-劉家洪拳」，盼傳承武術。（facebook@Charlene Houghton）

之後，何麥女友在劉家良師傅的fb專頁帖上，分配第六代傳人另有其人，但帖文隨後被刪。（facebook@劉家良）

拆解「第六代傳人」之謎：個個都係！

對於在劉家良專頁指派Wayne及B Boy為「第六代領導傳人」惹來奪權疑雲，Christie在訪問中極力澄清，直指Mark的所有徒弟其實全都是第六代傳人，根本無分彼此：「人哋（徒弟）全部都係第六代傳人！因為阿Mark（何麥）係第五代，Under佢下面嗰啲，個個都係第六代，邊度有分你我？」

至於為何要在帖文中特意「點名」兩人為領導？Christie解釋這純粹是出於行政與工作分配，絕非剝奪其他人的名份：「點解我會喺Facebook寫有兩個叫做 leaders （領導）？因為佢哋嗰邊其實都會有交流會，大家Share心得或者見面，又或者英國會去瑞士（Switzerland）教Training，所以要有個領導去統籌。」 她強調自己是負責人，發聲明只為好好圓滿Mark的遺願：「呢個只不過係Arrange一啲工作嘅分配。」 她更暗寸有人過分解讀：「你寫個Title出嚟，呢個只不過我覺得係Show Quality嘅一部分，冇意義嘅。」

但該段聲明在劉家良的facebook專頁登出不久又被刪減，之後才轉發至Christie的個人facebook專頁。Christie承認是她在劉家良的fb專頁出post，但不清楚還有誰擁有劉師傅的賬戶權，故不願置評。

何麥女友Christie與一眾何麥徒弟合照。（facebook@christie hung）

劉家良親自賜名 承諾繼續推廣洪拳

談到「嶺南黃飛鴻洪拳傳人-劉家洪拳」這個名字的由來，Christie激動地表示這是師傅劉家良親自賜名的心血：「呢個名點嚟㗎？係劉家良畀我哋改嘅名嚟㗎！阿Mark親口問師傅：『師傅你幫我改個名啊，我冇功夫名。』所以劉家良師傅幫我哋改嘅。我哋好尊重師傅，我唔可以畀人攞呢個名嚟到做衰嘢，所以我哋一定要去做得好啲！」

Christie更透露，成立武館是為完成劉家良的願望：「2013年我同老公去康樂園（劉住處）同師傅飲茶，嗰日係我老公生日。Mark應承師傅做兩樣嘢：第一教返功夫，第二樣係拍返戲。」 為了一句承諾，Christie親力親為四出尋找平價場地，最終在粉嶺租村屋開辦武館，一圓心願。

Mark為跟劉家良師傅來港發展。（facebook@Mark Houghton）

Mark對劉師傅十分尊敬。（facebook@Mark Houghton）

Mark亦十分尊重師母翁靜晶。（facebook@Mark Houghton）

Christie曾與何慈茵、翁靜晶和Mark合照。（facebook@Mark Houghton）

揭出埠倒貼辛酸：外國教8個鐘收500蚊

但由於教功夫收入微薄，粉嶺及佛山的武館現在已全部關閉，Christie更爆Mark出埠教徒弟的辛酸。她透露外國的武館全由徒弟自己出錢租，Mark平時靠Zoom教拳，每年只回英國或世界各地教一次：「徒弟都好辛苦，搵錢自己袋返。除非我老公一年去嗰邊教，就會俾Mark，但佢哋啲徒弟都會扣返機票同住宿費。唔緊要，大家各有困難，可能外國人比較直啲，唔同香港人思想。」

而Mark的教學酬勞極低廉，Christie心痛地表示：「其實每次我老公教一次$500蚊兩小時，去到外國教8小時都係收500蚊港幣！我老公係一個為中國武術付出好多嘅人，佢冇諗回報。每次扣除嘢，都係得萬幾二萬蚊返嚟。」

Christie透露教武術收入微薄。（facebook@Mark Houghton）

在外國教一日只收$500。（facebook@Mark Houghton）

在外國教一日只收$500。（facebook@Mark Houghton）

痛斥何慈茵有目標見爸爸

對於何慈茵高調宣佈自己是繼承人，Christie直指對方一年只見爸爸兩次：「佢一年嚟我屋企一、兩次only，仲要有目的要拍攝，嚟完就走，你真係愛我老公咩？你promote自己先嚟，搵Mark個徒弟畀你打，嚟promote點打點保護自己。（一年見兩次？）係呀，咁耐以嚟請過兩次食飯，次次生日我幫我老公慶祝，佢買個好細半磅仔蛋糕過嚟，廿幾人喺我屋企開party，有證人㗎！」

她更質疑何慈茵是否有能力接管武館：「佛山準備再開，Mark未離世前籌備緊，你話你繼承，你有冇出過力？」 Christie更提供WhatsApp群組截圖，指自己在Mark離世後開立了一個有多名弟子在內的群組，但何慈茵卻自行退出：「我加晒全世界徒弟入嚟，方便傾計同聯絡……當時我都有加何慈茵入去，係佢自己退群！」 如今這場「傳人風波」演變成羅生門，未知最終能否和談？！

Christie指何慈茵一年只來家見父兩次。（facebook@Mark Houghton）

Christie指何慈茵一年只來家見父兩次。（facebook@Mark Houghton）