東張西望｜肥媽買餸被捕獲　為檔販發聲獲讚貼地：大家都係搵食啫

TVB王牌資訊節目《東張西望》日前報道大埔富善街露天街市檔口「擺出界」問題，有檔主質疑食環署選擇性執法。怎料外景主持甘詠寧街訪期間，竟在肉檔前「野生捕獲」著名藝人肥媽（Maria Cordero）！肥媽當日一身街坊街坊裝、戴上黑框花斑眼鏡兼斜孭袋現身，以小市民及消費者身分接受街訪，言辭懇切為檔販及政府雙方緩頰，直言「大家都係搵食啫」，引來大批網民熱議。

肥媽日前現身大埔富善街街市買餸，被《東張西望》外景隊當場捕獲。（截圖）

街坊裝戴黑超現身肉檔 神態自若接受訪問

在最新一集《東張西望》中，主持甘詠寧就富善街店舖阻街及執法爭議進行實地街訪。鏡頭一轉，正在肉檔前挑選食材的肥媽赫然入鏡。當被問及對街市檔口擺出界的看法時，肥媽並無擺出明星架子，反而以常客兼街坊口吻回應。她表示目前的擺位情況其實已較以往有所改善：「比以前好㗎啦，以前就個個擺出嚟啲、個個擺出嚟啲。」

肥媽神情認真為小市民發聲，希望各方能互相體諒包容。（截圖）

肥媽以消費者及街坊視角分析，指現時街市通道情況已比昔日改善。（截圖）

體諒政府亦體諒檔販 金句連發獲讚貼地

面對阻街與執法的兩難局面，肥媽講出不少小市民心聲，直言：「大家都係討生活啫，係咪？我哋知道政府有政府嘅難處，但有時你都要畀小市民有啲辦法啦！」她指出該處人流多，商戶亦想做生意，希望雙方能互相體諒。肥媽這番「小市民式」感言條理分明、貼地中肯，播出後隨即在社交平台掀起熱話，不少網民大讚肥媽「好有街坊親切感」、「講嘢夠持平」。