何麥身後事爆罵戰　女友爆何慈茵認屍僅一分鐘：骨灰撒海接受唔到

一代洪拳宗師何麥（Mark Houghton）的女兒何慈茵（Charlene）早前控訴亡父的女友Christie在喪禮上獨攬大權，更指對方霸佔父親的身份證。面對連番指控，Christie接受《香港01》獨家電話訪問，逐一反擊，更爆出原來Mark離世後，何慈茵第一時間竟然沒有接聽電話，第二日去醫院見遺體亦只逗留了一分鐘！Christie更親解不解剖之謎，以及拒絕將骨灰撒海的原因，直指對方「講大話講到咁」。

Mark離世後，女兒與女友爆衝突。（facebook@Mark Houghton）

Mark係劉家良入室弟子。（facebook@Mark Houghton）

踢爆何慈茵冇聽電話 去醫院睇遺體得一分鐘

對於被指霸佔身份證，Christie大感荒謬：「佢話我唔畀身份證佢，有冇咁離譜？去醫院，醫生嗰邊要我出示我老公身份證先可以入院㗎嘛！之後手續都要交出身份證，我點畀佢？」 她更踢爆Mark出事當晚，何慈茵根本無接聽電話：「我先生出事嗰日，我有打電話畀佢，佢冇聽電話！等到第二日8點幾先睇留言。」

拒絕骨灰撒海：後人點拜佢？

Christie續指，何慈茵連去醫院見爸爸最後一面亦來去匆匆：「我打畀佢，我叫佢過嚟睇一睇老竇，佢就淨係睇我一分鐘！跟住就去紅磡約契爺飲茶！」而當日Christie與何慈茵及Mark契爺等人亦有商討用甚麼儀式辦喪禮，Christie指絕非她一人決定，她說：「契爺第一個問Charlene你想點做，佢話要冇儀式，佢仲要事後同我講，要火葬完之後撒灰！我好唔滿意，點可以撒灰呢？後人唔使去拜佢啦？我都拜唔到，難道我同花園拜？同天拜？唔得㗎嘛！」

Christie表示Mark生前有拜佛習慣，所以堅持要用宗教儀式：「我屋企而家都有供奉佛，佢一直都有，佢點會話我老公冇宗教？」 她批評何慈茵連最基本的孝道都沒有：「佢28號（設靈）7點幾夜晚過嚟睇一陣，走咗我都唔知，鞠躬又冇，送花牌又冇。我唔理你咩宗教都好，咁你應該29號（出殯）都過嚟送爸爸最後一程，你都冇！」

Christie力證Mark有拜佛，家中有佛壇。（受訪者提供）

Christie力證Mark有拜佛，家中有佛壇，父女曾在客廳合照。（facebook@Mark Houghton）

何麥舉殯當日，Christie一人以家屬身份向來賓鞠躬。（資料圖片）

何麥舉殯當日，Christie一人以家屬身份向來賓鞠躬。（資料圖片）

何麥與女友Christie相戀33年，但一直未有註冊結婚。（facebook@Mark Houghton）

何麥媽媽的妹妹，曾向Christie剖白何麥重婚真相。（受訪者提供）

解釋突然死亡不解剖原因：一年入三次醫院

對於Mark突然離世，外界甚至何慈茵都對死因存疑。Christie澄清Mark並非死於心臟病：「佢唔係心臟病，佢只係覺得心口痛，跟住就走咗。醫院嗰邊我問過，佢會大約一個半月後寄信畀我，跟住就會知死因。」

至於為何不解剖，Christie解釋：「如果佢係有其他嘢，或者係被人謀殺，係唔會咁快可以畀你去認領出殯嘅，同時亦都要解剖嘅。但認領嘅時候醫生已經同我講咗，唔需要解剖，亦都搵到死因，但係呢個死因唔可以即刻話畀我聽，係要Black and White（白紙黑字）政府寄信嚟先係確實。」 她更爆出Mark原來今年已經三次進出醫院：「佢今年做咗三次手術，6月做菠蘿蓋（膝蓋），7月做兩次腎石手術，三次入院都見唔到佢個女！一次都冇嚟過探佢！」

Christie指何慈茵要求將Mark骨灰撒海，但佢接受唔到。（facebook@Mark Houghton）

Christie指何慈茵要求將Mark骨灰撒海，但佢接受唔到。（facebook@Mark Houghton）