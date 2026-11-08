百億名媛林恬兒高呼「女人要自強」　發言字字鏗鏘似足離婚宣言

百億名媛林恬兒（Emily）日前出席公開活動，罕有在台上大談自己心中的「生活藝術」與「女性獨立美學」。現年42歲的Emily身穿一襲優雅服飾現身，落落大方且全程眼神堅定、自信洋溢。不過，她在台上連環大拋「女人自強論」，強調女性必須具備獨立生存的本領，更直言「經驗冇人可以攞得走」，字字鏗鏘、極具力量感，惹來現場嘉賓側目，更有網民形容其言論霸氣十足，氣場甚至「似足離婚宣言」！

林恬兒日前出席活動，在台上舉手投足盡顯百億名媛的從容與自信。（IG截圖）

感性致謝母親謝玲玲 大爆自細被灌輸「獨立生存本領」

活動當日，林恬兒的母親謝玲玲亦有現身支持。Emily一上台即藉機會感謝生命中最重要的女人，直指母親是自己的偶像與女性典範：「係我好嘅時候、我唔好嘅時候，佢都一路喺度支持我。」

談到女性的價值與定位，Emily直言從小到大母親就教導她不能依賴任何人：「佢由細到大都灌輸我要做自己，同埋有獨立生存嘅本領囉，真係做女人尤其係要自強！」她更大讚母親年過六十依然好學不倦，精神深深感染了她。

林恬兒致辭時氣場全開，大拋「女人自強論」，霸氣發言掀起全場高潮。（IG截圖）

談及女性要具備「獨立生存本領」時，林恬兒神情認真，字字鏗鏘有力。（IG截圖）

擁雙碩士超狂學歷 霸氣直言：經驗冇人可以攞得走

貴為名門千金，Emily並非只懂享樂的「溫室花朵」，她透露當年母親極力鼓勵她讀書，令她先後在南加州大學（USC）以雙學士畢業，其後更於哥倫比亞大學拿下雙碩士學位。她回憶當年曾違背母親意願飛往外地做義工兩個月，這段經歷讓她徹底體會到自立的真諦：「自信其實係發自內心，你呢啲經驗係冇人可以攞得走。」

何正德曬與新歡周遊列國多角度又攬又錫

Emily在2014年與已故富商何柱國兒子何正德（Kent）結婚，兩人育有一子一女。不過早前驚傳豪門婚姻觸礁，有網民在Threads爆料，直擊何正德於加拿大溫哥華與一名長髮墨鏡女互動親密，其後何正德與新歡在巴黎影的親密寫真曝光，兩人又攬又錫，相當高調！

林恬兒2014年與富商何柱國兒子何正德（Kent）結婚。（IG@emilylam.ho）

背妻攬女。（影片截圖）

今年9月何正德與新歡在巴黎影的親密寫真曝光。

二人至今未正式宣布離婚，而何正德不時在IG分享與新歡周遊列國的生活照，並寫道：「Life Updates.」當中蓋兩人在多地的甜蜜足跡，除了早前找巴黎攝影師在皇家宮殿（Palais Royal）影寫真之外，兩人更到西班牙、意大利、紐約、比利時等等，足跡遍佈歐美，何正德與新歡Janelle在戶外音樂節狂歡，又高舉雙手攬腰合照，高調放閃。

高調放閃。（IG@kentucky.ho）

足跡遍佈歐美。（IG@kentucky.ho）

戶外音樂節。（IG@kentucky.ho）

深情對視。（IG@kentucky.ho）