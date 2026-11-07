菊梓喬拒為前緋聞男友吳卓羲張曦雯送祝福：做咩要祝福唔識嘅人

歌手菊梓喬（Hana）今晚（7/11）現身慈善晚宴。身穿盛裝出席的她，早前曾發文吐露疑遭身邊人設局騙財，引發外界高度關注。Hana接受《香港01》訪問時大方交代事件始末，自爆因投資蘭花植物項目險被騙去六位數字，幸好憑《東張西望》節目報道，得知騙徒詐騙手法及時醒覺，成功在48小時內追回全部款項。此外，對於前緋聞男友吳卓羲與張曦雯傳出戲假情真、甚至頻傳婚訊一事，Hana亦展現幽默作風大方回應。

菊梓喬今晚出席慈善晚宴。（葉志明攝）

慘遭「假朋友」設局騙六位數 睇《東張西望》揭「搭雞棚」48小時追回

提到早前在社交平台發文吐露遭人騙財一事，Hana首次親自還原被騙經過。她坦言該名涉案人士為認識不久的圈外朋友，對方以投資蘭花植物項目為名向她招手，不料最終竟是一場徹頭徹尾的騙局：「整件事係有個人朋友嚟，叫我投資啲project。諗住都信得過朋友啦，點知發覺啲公司同畀我嘅文件全部係假嘅，冇呢個電話、冇呢個地址，所有數據全部係假嘅！」

Hana透露當時投資金額高達六位數字，而發現自己墮入詐騙陷阱的過程亦相當奇幻：「係因為我睇到《東張西望》話有人投資搭雞棚（設局詐騙），我諗諗吓，咦？點解有啲似我個Case？我Check返就真係畀人詐騙囉！我即刻要佢48小時內畀返個錢。」

慘遭「假朋友」設局騙六位數。（葉志明攝）

她坦言發現真相時感到非常痛心：「第一時間我係傷心同好失望，因為我真係當佢係朋友。」經歷過後，她直言留下嚴重心理陰影：「我而家電話都唔敢接，訊息都唔會敢覆，自從呢次之後覺得太恐怖啦！」

談吳卓羲張曦雯最新緋聞拒送上祝福

除了險墮詐騙之外，外界對Hana的感情世界同樣關注。提到前緋聞男友吳卓羲（Ron）近期因拍攝無綫台慶劇《璀璨之城》與張曦雯（Kelly）傳出緋聞，更有傳二人關係密切、甚至談及結婚，Hana聽聞後表現極為坦蕩且風趣。

張曦雯吳卓羲。（葉志明 攝）

張曦雯吳卓羲。（葉志明 攝）

被問有否收看無綫台慶劇《璀璨之城》？Hana表示：「自己冇睇劇好耐。（知唔知邊個係張曦雯？）你唔好話我，因為我自己記性比較差，可能我見到樣就會記得，因為太多明星。同埋頭先有人話佢哋結婚，不過咁人哋結婚咪結婚囉，咁關我咩事，佢哋嘅婚宴係可以請我唱歌，要有歌酬。」

葉梓喬拒為吳卓羲及張曦雯戀情送上祝福。（葉志明攝）

至於會否為兩人拍拖送上祝福，Hana笑言：「我會祝福你先！因為我認識你嘛，我見到你講嗰啲我唔認識嘅人，我做咩要祝福一啲我唔認識嘅人呢？（吳卓羲你識佢！）我認識佢，但我都要認識雙方囉，大家都認識『恭喜你』，唔通你結婚唔恭喜你咩！」