谷婭溦同情前「星夢一姐」菊梓喬人氣大不如前：好講你條命

歌手谷婭溦今晚（7/11）出席慈善晚宴，適逢前「星夢一姐」菊梓喬（Hana）同場現身。不過，谷婭溦在接受《香港01》訪問時坦言，自己事前對菊梓喬同場一事完全不知情。被問及在場內遇到對方會如何應對，以及如何看待菊梓喬獨立發展後的樂壇之路時，谷婭溦大方發表看法，道出樂壇歌手的艱辛，亦分享了自己對事業發展的獨特心態。

歌手谷婭溦今晚出席慈善晚宴。（葉志明攝）

驚喜得知同場 表示會主動打招呼

提到菊梓喬今晚亦有出席同一晚宴時，谷婭溦顯得相當驚訝，坦言自己事先未有留意嘉賓名單。她笑言：「唔知喎！我都唔知今日有啲咩Guest，完全唔知！見到佢好正常打個招呼 Say個Hello囉！」

谷婭溦驚喜得知菊梓喬同場 ，表示會主動打招呼。（葉志明攝）

談菊梓喬獨立發展辛酸：有冇公司都係辛苦

菊梓喬自離開舊公司、以獨立歌手身份闖蕩樂壇以來，被指發展不如以往順遂。對此，谷婭溦認為樂壇發展牽涉眾多因素，並非單憑「是否獨立」就能一概而論。她表示： 「好難講，呢樣嘢我覺得我作為一個歌手嚟講，我冇得評估，因為我唔係一間唱片公司嘅老闆。可能對於一個歌手嚟講，你嘅發展係點，有關公司事，有關個人事，好多不同因素，所以我覺得呢樣嘢就唔係話離開公司會唔好，或者唔離開公司又好，呢樣嘢好難講。」

谷婭溦亦十分理解菊梓喬當初選擇走出舒適圈的決定。她指出菊梓喬在TVB時期發展極佳，曾連續多年奪得最受歡迎女歌手獎，在一個安全的環境停留多年後，想衝出去闖蕩新天地亦屬情理之中： 「我自己相信每一個歌手其實行呢條路都係辛苦嘅，就算你有公司、冇公司，其實都係辛苦嘅。因為我覺得呢樣嘢睇喺你自己嘅想法囉。可能佢自己覺得我自己出嚟闖吓個天地都幾好。因為始終佢嗰時喺TVB嘅時候，佢個位置都幾高嘅啦，攞咗最受歡迎女歌手都連續幾年啦，所以可能對於佢嚟講，佢係一個好安全嘅地方好多年，咁佢可能想衝出去闖一闖另一個世界咁樣。」

談菊梓喬獨立發展辛酸。（葉志明攝）

坦言暫未敢獨立 樂壇心態「不鬥快只鬥長命」

當被問到如果給她選擇，是否有勇氣像菊梓喬一樣以獨立歌手身份發展時，谷婭溦非常直率地表示自己目前仍未準備好：「我暫時唔夠膽！因為我覺得我自己未夠。」

來港發展十多年的谷婭溦坦言，演藝圈十分講求命格與運氣。雖然至今仍未達到自己心中的最終目標，但她對事業有著非常清晰的比喻與堅持： 「圈內呢一行呢，好講你條命，同埋我覺得運氣好緊要呀！好似我講返我自己啊，我都嚟香港十幾年啦，但係你話我係咪達到我自己嘅標準呢或者目標呢？我到宜家為止都未有嘅。我常常講過一句話，我唔係『鬥快』，但我係『鬥長命』！『鬥長命』嘅意思係，我唔係話我自己突然間有爆紅或者咩嘢，但我希望我自己可以平平穩穩，不停慢慢爬樓梯咁樣，慢慢爬上去，爬到頂。」

鬥長命。（葉志明攝）

最後，被問到會否給予前同行菊梓喬一些寄語或關心時，谷婭溦展現謙遜隨和的一面，笑着回應道：「我有咩資格講呢個說話！我有咩資格講，真係……我唯有講大家一起努力啦！」