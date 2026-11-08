劉穎鏇出戰籃球賽 射入三分超型唔介意被叫「一碌竹」

商台昨日（7日）於亞博舉辦「903 All Star 籃球賽」，賽事吸引逾7000名觀眾入場，全場氣氛極度熾熱。張馳豪（Aska）更獲得「助攻王」，他與劉穎鏇（Tiffany）賽後接受傳媒訪問時心情依然興奮。

商台於亞博舉辦「903 All Star 籃球賽」。(胡凱欣 攝)

劉穎鏇首戰入三分波 讚嘆全場熱血氣氛

至於首次參與903籃球賽的Tiffany亦難掩興奮，更在賽事中射入三分球。她直言現場氣氛極佳：「見到大家咁熱血地去睇我哋呢場波係好好，我覺得籃球係一個真係好團體精神，好重要嘅一個運動啦。」

首次參與903籃球賽的Tiffany亦難掩興奮。(胡凱欣 攝)

落後十分急起直追 無懼被古天樂笑稱「一碌竹」

Tiffany指出雖然是友誼賽，但見到雙方球員都非常盡力，甚至在落後十分的情況下仍能於最後兩分鐘急起直追，令她大受感動。至於在隊長古天樂介紹她是「一碌竹」時，她笑著表示「絕對冇問題」：「佢講咩都得！」

七千觀眾前射罰球 張馳豪親解減壓秘訣

而一向熱愛籃球的Aska則坦言，在全場7000名觀眾注視下主射罰球大感壓力：「通常我自己射兩球罰球，如果第一球唔入，我反而個心會定啲喎。我覺得我呢球係點樣炒嘅，咁下一球就可以adjust。」

張馳豪七千觀眾前射罰球感壓力。(胡凱欣 攝)

古天樂盡顯隊長威嚴 一句說話令全場安靜

提到比賽陣容星光熠熠，古天樂作為隊長，一定有相當的威嚴，Aska回憶起古生發言時的畫面，直言對方說完這句大家就安靜兼專心一致地聽：「『嗱！大家聽住！』我覺得佢畀咗好多好多Energy我哋。」Tiffany亦在旁附和點頭。

Aska回憶起古生發言時的畫面，直言對方說完這句大家就安靜兼專心一致地聽。(胡凱欣 攝)

與姜濤193默契十足 預告未來將再合體打波

其實Aska一直有打開籃球，而且還要曾與MIRROR成員姜濤及ERROR成員193同隊比賽，被問到今次一落場是否已經有默契時，他笑指：「之前我哋私底下都有打波嘅，啱啱落到場，特別係第一節啦，我哋大家嗰個spacing各樣嘢都知道大家喺邊，嗰個默契我覺得係幾過癮嘅。」他笑指之後會繼續有機會與姜濤及193同隊打籃球：「等之後嘅消息再分享畀大家知。」