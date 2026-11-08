「美艷親王」羅艷卿100歲大壽　見南紅感觸：八牡丹只剩我哋兩個

粵劇界殿堂級花旦、「美艷親王」羅艷卿（卿姐）正式迎來百歲榮壽！昨晚（7日），姪孫謝建業（Tommy）特別於尖沙咀為卿姐筵開二十席，舉辦盛大的「期頤宴」。壽宴現場星光熠熠，到賀嘉賓包括朱慶祥、南紅、薛家燕、胡楓、馮素波等粵劇與演藝界翹楚，童星出身的馮寶寶更極有心，即日買機票由檳城飛返香港親身祝壽。

「美艷親王」羅艷卿100歲大壽，生日快樂！（facebook@徐蓉蓉文化工作室專頁）

胡楓和朱慶祥均有到賀。（facebook@徐蓉蓉文化工作室專頁）

羅艷卿一百歲「期頤宴」好熱鬧！（facebook@徐蓉蓉文化工作室專頁）

壽宴現場佈置喜氣洋洋，紅底金字的「期頤宴」巨型背景板與旁邊的壽桃塔交相輝映。資深傳媒人徐蓉蓉和汪曼玲分別在facebook專頁分享的多張現場合照中，百歲卿姐精神矍鑠、雍容華貴，身穿由姪孫Tommy特別量身訂製的鮮紅底金色刺繡奢華禮服，衣領與襟前閃閃生輝，頸上更配戴著一顆碩大晶瑩的祖母綠翡翠吊墜，盡顯殿堂級花旦氣派。每位到場賓客均獲贈一張印有卿姐昔日風華絕代俏麗舊照的明信片，背面印有她親手繪畫的粵劇裝扮畫像，極具紀念價值，眾來賓愛不釋手，紛紛在紅綢簽名冊上留下祝福。

馮寶寶專誠由檳城飛返香港親身祝壽。（facebook@汪曼玲）

百歲卿姐精神矍鑠、雍容華貴，身穿由姪孫Tommy特別量身訂製的鮮紅底金色刺繡奢華禮服，衣領與襟前閃閃生輝，頸上更配戴著一顆碩大晶瑩的祖母綠翡翠吊墜，盡顯殿堂級花旦氣派。（facebook@汪曼玲）

童星出身嘅馮寶寶小時候由卿姐照顧，感情深厚。（facebook@徐蓉蓉文化工作室專頁）

馮寶寶專誠由檳城飛返香港親身祝壽。（facebook@徐蓉蓉文化工作室專頁）

馮寶寶專誠由檳城飛返香港親身祝壽。（facebook@徐蓉蓉文化工作室專頁）

薛家燕和胡楓均有到賀。（facebook@汪曼玲）

獲三蛋糕賀「28歲」 南紅修哥齊賀壽

切蛋糕環節氣氛熱鬧，卿姐獲安排坐在椅子上，面前擺放了三個蛋糕，其中一個巧妙寫上「28」及配有壽桃，另一個則寫上「百歲榮壽」。在眾人圍住大合唱生日歌下，卿姐開心得一齊拍手並誠心許願。

百歲高齡的羅艷卿依然思路清晰、談吐得體，分別與到場賀壽的修哥（胡楓）及南紅一起接受訪問，卿姐笑說：「我哋稱兄道弟。」修哥緊握卿姐雙手送上祝賀，說：「稱兄道弟㗎，我演唱會4個幾鐘頭，卿姐呢個兄弟坐足4個幾鐘頭。祝長命百五歲，身體健康！」

1963年7月27日八位名伶影星結義金蘭，成員包括余麗珍、鳳凰女、鄧碧雲、于素秋、羅艷卿、吳君麗、南紅和林鳳，現僅餘羅艷卿與南紅健在，卿姐見到昔日「八牡丹」好姊妹南紅即感觸良多說：「八個人（八牡丹）剩我哋兩個咋。」她透露平時愛打麻雀，但笑言「走雞多過食糊」，她說：「又盲又聾，眼懞懞地。」在旁的南紅爆卿姐朋友多，每日都打麻雀，卿姐開心笑謂：「冇日停㗎...平日睇電視、瞓覺，咩都唔理㗎。」南紅亦送上祝福：「祝卿姐快樂開心又靚。」

一齊唱生日歌，卿姐切蛋糕。（facebook@徐蓉蓉文化工作室專頁）

羅艷卿100歲大壽，見南紅感觸：「八牡丹只剩我哋兩個。」（facebook@汪曼玲）

姪孫謝建業安排壽宴。（facebook@徐蓉蓉文化工作室專頁）

卿姐一身貴氣。（facebook@汪曼玲）

姪孫貼身照顧報恩 獲兩大外傭全天候服侍

卿姐一生無兒無女，但晚年獲姪孫謝建業（Tommy）無微不至照顧，過得極其幸福圓滿。Tommy自兩歲起已跟卿姐生活，深得姑婆疼愛；如今他全權打點卿姐起居飲食，更請來兩名外籍傭工日夜貼身照料。卿姐接受傳媒訪問時直言能享無憂晚年，全因當年阿媽教落：「就算得一碗飯，都要分一半畀哥哥。」呢份對兄長嘅互愛精神，如今結出善果，獲姪孫反哺報恩。除此以外，疫情期間卿姐因唔慣醫院飯餸，徒弟楊麗紅嘅友人陳麗君風雨不改日日煲湯送飯；卿姐大為感動，正式收對方為契女，如今可謂子孫滿堂，晚年極之熱鬧！

汪曼玲與姪孫謝建業、羅艷卿和南紅合照。（facebook@汪曼玲）

徐蓉蓉與馮寶寶、羅艷卿和朱慶祥合照。（facebook@徐蓉蓉文化工作室專頁）

兩遇車禍大腿鑲金屬片 樂觀打牌「食詐糊」當交學費

雖然隨住年紀漸長，耳眼功能退化，近年更受坐骨神經痛困擾需以輪椅代步，但佢對老化極度豁達，笑言身體就好似「用咗一百年嘅機器」，退化係自然規律。其實卿姐雙腿曾受過重創，先後喺美國被手推車撞跌導致腿骨破裂，其後喺九龍城綠燈過馬路時，慘遭衝紅燈綠Van撞傷！經歷兩次大手術、左右大腿鑲入金屬片嘅卿姐，依然積極做物理治療，每日清晨聽住戲曲電台起身，心境開朗。平時同老友打麻雀，更因視力模糊而「食詐糊」賠錢，但佢樂觀認為有人陪玩，輸贏都係樂趣！

傳擁九龍城半條街物業！理財有道日日親自「計數」

演藝圈一直盛傳卿姐極具投資眼光，九龍城更有「半條街」物業歸佢名下！對此卿姐謙虛否認識做大生意，強調唯一理財哲學就係「儲錢」同「穩健投資」，每當儲到一筆錢就買磚頭保值，實行最傳統安全嘅保值法。時至今日，卿姐依然精明掌控財務，Tommy每個月會畀一萬蚊做日常買餸開支，唔夠卿姐就會主動補貼；佢每日都會親自點算開支同餘額，嚴謹態度令身邊外傭都唔敢偷懶！喺百歲壽宴上，呢位世紀名伶嘅生日願望亦唔求個人財富，只祈求「世界和平、人人有飯食」，盡顯豁達非凡嘅大家風範。

羅艷卿年輕時被封「美艷親王」。（facebook@汪曼玲）