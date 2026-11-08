沈展寧與車銀優、張凌赫同列全球百大帥哥　連續兩年獲提名卻自嘲

曾經在香港發展的馬來西亞雙人男子組合Fuying & Sam（FS）的成員阿 Sam（沈展寧）繼2025年首度獲得TC Candler《The 100 Most Handsome Faces》（全球百大帥哥）提名後，他今年再度獲得2026年度提名，連續兩年登上這項國際評選的候選名單，表現令人驚喜！

沈展寧連續兩年獲提名全球百大帥哥。

今年的候選陣容可說是星光熠熠，集結來自不同國家及地區的人氣藝人，包括韓國男團BTS成員V（金泰亨）、ASTRO成員車銀優，以及中國內地人氣男星王鶴棣、張凌赫等。Sam能夠再次以馬來西亞歌手身分獲得提名，與多位國際藝人同列候選名單，也為馬來西亞演藝圈增添一份亮眼成績。

沈展寧與車銀優、張凌赫同列全球百大帥哥。

談及連續兩年獲得提名，Sam以一貫幽默的方式回應：「去年第一次入圍的時候，我就已經覺得很不可思議了，沒想到今年居然還有我的名字，真的何德何能！哈哈哈！謝謝大家沒有忘記我！」他隨後更忍不住表示：「連續兩年被提名全球百大帥哥，不知道有沒有品牌想找我拍寫真？現在開放預約，哈哈哈！」 雖然不忘開玩笑，Sam也坦言，比起外型受到關注，他更希望大家能持續支持他的音樂與演藝作品。「當然很感謝大家的支持！獲得提名是一種鼓勵，但我畢竟還是一名歌手，希望大家除了記得我的臉，也能記得我的歌。明年我個人和組合都正在籌備新的音樂作品，希望到時候大家也能一樣熱情支持！」到時候也希望能到香港宣傳。

連續兩年獲得提名，Sam以一貫幽默的方式回應。

至於最終能否成功躋身年度百大帥哥榜單，Sam則抱輕鬆態度看待：「能不能進百大就交給緣分啦！如果真的入榜了，我是不是應該認真考慮出一本寫真集？」由TC Candler與The Independent Critics推出的《The 100 Most Handsome Faces》，每年都會公布來自不同國家及地區的藝人、模特兒、運動員及公眾人物候選名單，最終排名也備受各界關注。