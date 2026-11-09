吳毅將被捕獲殺氣全失變晒樣　網民嘆歲月不饒人：曾經反派天花板

現年65歲的資深藝人吳毅將，90年代活躍香港電影圈，最為人熟知的必定是他飾演兇殘社會大佬、變態色魔等反派角色，因而有「御用惡人」之稱，當中他在電影《弱殺》中飾演一個強姦弱智人士的「黐線佬」，至今仍是不少觀眾心中的「童年陰影」。近年吳毅將事業重心轉戰內地，除了參與影視作品之外，亦頻頻獲邀出席商演登台，憑藉昔日凶神惡煞的形象極受內地觀眾歡迎。不過，近日有網民分享的最新近照中，吳毅將身上竟殺氣全失，取而代之的是一臉和藹可親，甚至散發出濃濃的「慈祥老伯」味道，引來大批網民熱議並慨嘆「歲月不饒人」！

吳毅將凶神惡煞的樣子，令觀眾印象深刻。（劇照）

吳毅將在《弱殺》的演出是令人心寒那種，香港沒幾多個人演到這種水平。（影片截圖）

昔日大反派如今慈眉善目

從網民上載到社交平台的合照可見，現身港鐵月台的吳毅將打扮相當低調樸素。他頭戴米白色鴨舌帽、架上粗框深色眼鏡，身穿一件米灰色休閒風褸，內襯深色T恤，頸上還配戴著一條吊墜項鍊，打扮十分隨意接地氣。面對博主要求合照，他表現得毫無架子，更展現出親切的笑容。相中的他眼角微垂、神態祥和，昔日銀幕上令人心驚膽顫的兇狠眼神早已化為慈眉善目，與當年電影中那副青筋暴現、殘虐暴戾的模樣完全判若兩人。

吳毅將近年主力轉戰內地發展事業，除了參與影視作品之外，亦頻頻獲邀出席商演登台，依然咁Man咁有型。（影片截圖）

吳毅將與太太唐麗球（波波）結婚多年依然恩愛，早前夫妻二人十指緊扣拍拖睇戲。（小紅書截圖）

博主除了分享合照外，還大讚吳毅將真人和善，寫道：香港地鐵偶遇曾經的反派天花板，現實中確是很和善，運氣爆棚！」。照片曝光後引來不少網民羨慕，紛紛留言：「太幸運了吧！」。但亦有大批網民將焦點放在吳毅將的外貌變化上，紛紛感慨歲月催人老，留言表示：「老了看著面善多了」、「沒有殺氣了」、「以前多少也算靚仔啊，這麼老了」、「歲月不饒人啊」。雖然昔日反派氣場已隨歲月褪去，但親民貼地的作風，依然獲得網民一致好評。

吳毅將近照曝光，整個樣慈祥了很多。（小紅書圖片）

網民留言。（小紅書圖片）

大動脈血管撕裂險死

吳毅將睇落很健碩，但原來曾經險死！一年前他接受鍾慧冰的YouTube頻道訪問，透露曾經因大動脈血管撕裂，被判定有三成機會癱瘓甚至死亡。吳毅將透露當時是頸部的大動脈血管撕裂，但幸好是由上而下撕裂，沒有影響腦部：「如果向腦部即刻就好危險，咁佢就向咗下面（撕裂），向心臟嗰邊就影響咗個腎。」吳毅將憶述出事前身體已響起警號：「因為我經常做運動，點解我行10分鐘都會腰痠背痛呢？之前乜都唔知，後尾一照發現有半個腎有陰影，啲血唔到呀。因為有條血管，佢生咗喺大動脈側邊，嗰條血管愈泵愈脹，就吸收咗，將你嘅血流咗落去，冇去到個腎嗰度。」

吳毅將之前接受鍾慧冰的YouTube頻道訪問，透露曾經因大動脈血管撕裂，被判定有三成機會癱瘓甚至死亡。（YouTube影片截圖）

吳毅將指這個病可以由很多原因引致，例如工作壓力、飲食、年紀，甚至運動過量亦可能引發問題：「後生嗰時谷得犀利，一上Gym玩三、四粒鐘㗎！操得好勁，可能因為咁……又飲酒啦，嗰陣時又食煙，又要日夜捱夜拍戲，好多方面影響到我。」而吳毅將大病亦令太太唐麗球非常擔心：「醫生仲同我講，佢話有30%你可能會癱，有可能會死。我話如果我癱，你哋真係唔好救返我，癱呢我不如走喇，我眯埋對眼，生人都好過啲，傷心吓就算，癱呢，佢一世都陪住我呢，都唔知要服侍到幾時，大家辛苦。我糾結咗好耐做唔做，終於做咗，好慶幸感恩，大步檻過。」而吳毅將完成搭橋手術後已沒有大礙，但現時要注意生活檢點，需服食降血壓藥，改變飲食習慣，不可太肥膩及吃太多肉類，要做適當的運動，但就要避免太過劇烈。