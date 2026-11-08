長腿女神曾淑雅深V泳衣玩水極性感　俯身照顧囡囡險被扯下洩春光

現年35歲的曾淑雅（Jumbo），曾主持TVB旅遊節目《3日2夜》，以性感惹火身材，俘虜無數宅男，更被封為「長腿女神」，她於2023年突然宣布婚訊，同年11月誕下仔仔Kobe，翌年宣布離巢TVB，去年再誕下幼女Serafina，三年抱兩湊成一個「好」字。令人驚嘆的是，身為兩孩之母的Jumbo身形完全沒有走樣，絲毫未見「師奶味」，亦不時於社交平台分享性感靚相，大派福利。

曾淑雅近日在社交平台分享首次Family trip。（IG@jumbotsang）

玩得開心盡興。（IG@jumbotsang）

曾淑雅為小朋友準備好節目。（IG@jumbotsang）

分享首次Family trip

近日，曾淑雅在社交平台分享了首次Family trip，並寫道：「終於去咗我哋嘅第一個family trip啦💖考慮咗好耐決定先試可以一車直接去嘅澳門🇲🇴作為第一次發覺只係執拾行李已經唔簡單🫣奶樽奶粉尿片都超級佔位🧐毛巾棉被都要帶埋原來就算2個晚上都已經塞爆篋。。。而幸好最後都決定帶晒2部BB車。。唔係真係會行到腳軟手軟。阿仔暫時都仲係樹熊mode🐨扭抱是必然的，囡囡就肯乖乖坐。真係男女性格大不同🫢今次每日都有安排活動比小朋友。玩下水，波波池，睇動物！放電是必須的。佢哋應該開心回憶滿滿🥰而大人完全係勞動旅行日😂3日2夜總算順利完結有咗經驗，又可以安排下一轉旅程啦😆💕特別感謝我妹做咗全程攝影師幫我紀錄咗每一刻。」

享受天倫樂。（IG@jumbotsang）

盡顯母愛。（IG@jumbotsang）

哥哥非常照顧妹妹。（IG@jumbotsang）

陪女兒玩水 身材fit爆

曾淑雅分多條與老公及一對仔女共享天倫樂的影片和照片，從中可見，這趟旅行絕對是「體力大考驗」，兩夫婦陪小朋友到室內波波池瘋狂放電，又在戶外烈日下各自背著一個行路。雖然畫面看上去有點累，但曾淑雅眼神卻流露著幸福。

難得旅行，當然也不少得與小朋友捉緊夏天的尾巴去玩水。向來毫不吝嗇展現好身材的曾淑雅，穿上一件白色頭泳衣，超低胸的剪裁令深長事業線表露無遺。當她俯身細心照顧在水池噴泉邊玩水的女兒時，傲人上圍呼之欲出，產後身材比以往更加豐滿惹火，曲線更顯健美。下身的高衩「高V」設計亦相當大膽，視覺效果極具震撼力。期間更上演驚險一幕，由於年幼的女兒在水中站不穩，全程需要緊扶著媽媽，過程中更不慎拉扯到泳衣，令泳裝上身險些移位，畫面相當「牙煙」，險些春光乍洩。

泳裝環節少不了。（IG@jumbotsang）

兩母女一起玩水。（IG@jumbotsang）

女兒險把曾淑雅泳衣拉下，好牙煙。（IG@jumbotsang）

女兒愈大愈可愛。（IG@jumbotsang）

畫面溫馨。（IG@jumbotsang）

女兒愈大愈靚

而昔日頂著招牌「爆炸頭」的女兒，如今頭髮順服柔順不少，生得精靈軟萌，且盡得媽咪遺傳，愈大愈靚女，盡得媽咪遺傳。網民看過照片及短片後紛紛留言大讚：「結婚後更美了」、「未生小朋友時是女神，現在變成了幸福女神」、「好身材靚女」、「生完兩個身形仲咁fit！」、「小公主好鬼Q」、「女愈大愈似你」。

曾淑雅背著兒子也沒難度。（IG@jumbotsang）

與小朋友看熊貓。（IG@jumbotsang）

與「前世情人」自拍。（IG@jumbotsang）

忙裏偷閒。（IG@jumbotsang）