吳岱融鍾淑慧情侶檔拍三級片　女追男為證真心要食發泡膠粒？

TVB娛樂訪談節目《一周星星》今晚（8日）播出一集，請來圈中公認的「模範夫妻」吳岱融與鍾淑慧（Lily）擔任嘉賓。兩人在主持王鎮泉的訪問下，激罕大談當年因戲生情，以及以情侶檔姿態拍攝三級片的點滴，席間更爆出多段鮮為人知的甜蜜秘史！

岱融哥與 Lily 有問必答。

吳岱融與鍾淑慧接受主持王鎮泉的訪問。

拍三級片主動加親熱戲 吳岱融否認為錢裸露

今集節目的最大焦點，莫過於岱融哥與Lily大方談及當年以情侶檔拍攝三級片《替天行道之殺兄》的難忘往事。岱融哥透露，當時還是女朋友的Lily接拍前曾問過他意見，他看過劇本後覺得角色甚有發揮，是一部好電影，認為只要Lily覺得可以接受便放手去做。

岱融哥更自爆，當中有不少大膽場口，其實是他親自找導演和監製傾談加插的，一來可以親身上陣保護Lily，二來亦是因應角色需要：「我演係有保護到佢嘅。」對於外界一直以為他當年是為錢才肯裸露，岱融哥直言：「其實好多人誤會咗。」在旁的Lily亦默契補充：「好多嘢係我哋自己加落去。」力證當年為藝術犧牲的決心。

17 歲嘅 Lily 參加選美。

岱融哥與 Lily 拍《人·鬼·狐》因戲生情。

岱融哥與 Lily 拍《人·鬼·狐》因戲生情。

食發泡膠定情爆羅生門 鍾淑慧初見老公嗌驚

節目中的「獨家考古」環節重溫了《1987環球小姐香港區選拔賽》、《K-100》（1990年）、《人·鬼·狐》（1991年）及《城市追擊》（1995年）等經典片段。講到兩人的定情之作《人·鬼·狐》，Lily坦言拍攝前雙方並不認識，對岱融哥的初印象更非常深刻：「佢真係超認真，當時我都驚驚哋，我有時會偷偷睇佢演（拍戲），我到而家都好印象深刻。」至於岱融哥對太太的初印象，他甜笑表示：「佢好真，烚得嚟幾可愛。」

談到當年的定情經過，岱融哥憶述了一段瘋狂往事：「等埋位嗰陣時反光板甩咗啲發泡膠粒喺地下，我話你係咪鍾意我？可唔可以為我食咗佢（發泡膠粒）？佢真係食咗落去。」不過Lily聽後即場踢爆：「佢唔係咁問我。」兩人各執一詞，定情真相頓變羅生門，場面相當搞笑。

岱融哥憶述定情經過,Lily 爆真相。

女追男為證真心要食發泡膠粒？

二人大方講拍三級片《替天行道之殺兄》嘅難忘事。

陶大宇歐瑞偉隔空發問 難抽離《天若有情》角色

在「你問我答」環節中，節目組特別請來陶大宇、歐瑞偉、麥長青、王綺琴等多位圈中好友隔空發問，向岱融哥拋出「你還有什麼角色想挑戰？」、「你怎樣想出這麼多浪漫點子？」等尖銳又有趣的問題。此外，岱融哥亦在節目中分享了當年拍畢經典劇集《天若有情》（1990年）後，難以抽離角色的難忘經歷，內容極度豐富。

多位圈中好友隔空提問。

多位圈中好友隔空提問。

多位圈中好友隔空提問。