姜濤獲古天樂親自抹汗反應勁有趣　籃球場上拖手搭膊引網民熱議

叱咤903年度體壇盛事《903 AllStar 籃球賽》，昨晚（7日）於亞洲國際博覽館盛大舉行，全場爆滿。今屆賽事由叱咤903 DJ組成的「九零三人隊」，對撼由54歲古天樂領軍的「歌星勇士隊」。兩隊陣容鼎盛，其中「歌星勇士隊」更有MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan）、江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian），以及ERROR成員193等助陣。雖然比賽最後由「九零三人隊」以47:44險勝，但全場焦點卻落在隊長古天樂與姜濤的溫馨互動上！

《903 AllStar 籃球賽》森美和古天樂做隊長。（胡凱欣 攝）

《903 AllStar 籃球賽》好熱鬧。（胡凱欣 攝）

《903 AllStar 籃球賽》好熱鬧。（胡凱欣 攝）

古天樂好受歡迎。（胡凱欣 攝）

姜濤獲古天樂特別照顧。（胡凱欣 攝）

古天樂主動拖手仔抹汗

向來積極提攜後輩的古天樂，近年更被粉絲親切稱呼為「Daddy」。今次落場與一班年輕人打波，古生完全沒有架子，對眾歌手都相當熱情，而對27歲的姜濤更是特別關心！從Threads上瘋傳的片段可見，兩人在球場上的互動極之親密，又不停咬耳仔傾偈。原本翹起雙手抱胸的姜濤，突然被古天樂伸手主動拖實；大合照時兩人亦糖黐豆站在一起，古生更溫柔地輕掃姜濤背脊。到了休息時間，再突然拎出毛巾親自為姜濤抹汗，姜濤顯得有點不習慣，自然反應「縮一縮」，但仍瞇眼口笑着迎接古天樂的特別照顧。之後，古天樂更欽點姜濤代射，姜濤在全場高呼下射失，古天樂隨即上前安慰。

突然幫抹汗。（threads截圖）

姜濤都有啲唔習慣。（threads截圖）

搭膊頭。（threads截圖）

網民激讚「姜古CP」甜到漏

這連串「拖手仔、搭膊頭、抹汗、傾密偈」的Sweet爆舉動，瞬間融化大批網民。大家紛紛在社交平台留言高呼「姜古CP~」，激讚兩人互動似足兩父子：「冇見過古生拖人手...睇得出佢真係好錫同好照顧呢個teenage團」、「古生好主動，睇嚟好鍾意姜」、「好似兩父子咁親切」、「估唔到Mr. Cool古生對阿姜咁熱情如火」、「連一向cool古都溶化」「閃爆眼球」、「成個爸爸咁😍」，完全被這段跨世代的「父子情」感動。

拖手仔。（threads截圖）

用力攬實。（threads截圖）

古天樂主動拖手。（threads截圖）

古天樂主動拖手。（threads截圖）

古天樂主動拖手。（threads截圖）

姜濤曾爆墜海意外 情緒問題惹關注

其實姜濤近年的身形發胖及情緒問題一直備受外界關注。他曾於2021年推出的個人紀錄片《答案》中透露，自己曾突然情緒低落，懷疑患上抑鬱症；更坦言打完波後自覺滿身汗水污糟，會故意避開守候的粉絲快步離開。而在2025年6月，姜濤更驚爆在海邊跨坐欄杆看夕陽時，因頭暈失足墜海的意外。當時他承認曾服食止痛藥及飲了少少酒，幸獲經過的漁船救起。雖然他事後公開露面時強調只是小意外，並否認借酒消愁，但其身心狀態依然令一眾「姜糖」（粉絲暱稱）十分擔憂。如今見到他在籃球場上獲前輩古天樂如此關愛與照顧，相信粉絲們都可以放下心頭大石了。

拍紀錄片揭露真性情一面。(《答案》影片截圖)