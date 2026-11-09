「亞視忠臣」劉錫賢效力ATV28年曾向TVB自薦　一個原因被無情拒絕

資深演員劉錫賢效力亞洲電視（ATV）長達28年，一直被外界封為「亞視忠臣」。近日他在社交平台發布影片，大談過去在電視圈的經歷，並罕有透露當年原來曾經主動向無綫電視（TVB）自薦，惟最終因為一個原因遭到拒絕。



入行初期曾任TVB編劇

劉錫賢在影片中透露，其實他在1984年正式成為演員前，曾在TVB擔任編劇。後來他因讀書修讀導演班而離開幕後崗位。他坦言在學期間因借下政府資助需要還款，後來發現「做導演是很窮、很難賺錢」，為解決生計問題，最終決定轉行做演員。1988年，他原有意加入TVB，但當時對方回覆暫時未有適合的劇集，最後在不經意的情況下加入了亞視，一做便是28年。

劉錫賢當年於亞視的演出。（劇集截圖）

劉錫賢當年於亞視的演出。（劇集截圖）

自爆曾向TVB「揮手」遭嫌棄

效力亞視多年，劉錫賢坦言期間曾有人向他招手問價，自己亦曾經心動過。直至2015年，當時亞視面臨停播危機，台內人心惶惶，不少同事開始另謀出路。劉錫賢憶述當時自己亦曾向TVB「揮過手」自薦，但最終被拒。他解釋箇中原因：「只不過隔壁電視台嫌棄我『亞視味』太重。甚麼叫做亞視味？其實大家都明白，就是因為我服務這家電視台太久。」

自爆曾向TVB「揮手」遭嫌棄。（片段截圖）

獲陳志雲親筆備註「忠臣」

雖然過檔失敗，但劉錫賢指當時有朋友向他透露，在陳志雲仍任TVB業務總經理時的辦公桌上，曾放有一份寫滿演員名字的名單，當中亦有劉錫賢的名字，而陳志雲在其名字旁邊親筆備註了「忠臣」二字。自此，「亞視忠臣」的稱號便流傳開去。對於這個標籤，劉錫賢表示感到開心：「證明在別人眼裡，我是一個對這個機構不離不棄的人。不敢說我是死忠，但對我來說是一種褒獎。」

獲陳志雲親筆備註「忠臣」。（片段截圖）

影片尾聲，劉錫賢被問到若回到1988年，會否依然選擇加入亞視，他堅定表示「會」，認為這是上天賜予的緣分。他強調亞視確實培養了大量影視人才，並留下不少膾炙人口的作品。現時雖然已沒有在TVB或ATV工作，但他表明會繼續為觀眾服務，拍攝更多好作品。

劉錫賢曾銀行戶口僅剩數十元

走過2016年亞視欠薪及不獲續牌的歷史動盪，劉錫賢曾因引用《僱傭條例》第10A條終止合約而備受公眾關注，這段「忠臣別離」的過程更讓他經歷了人生極端低谷。他曾坦言在離婚與疫情雙重打擊下，一度陷入零收入、銀行戶口僅剩數十元的拮据境地，甚至需與情緒病抗衡。所幸這位打不死的電視老將並未言棄，近年他逆境自強，不僅覓得第二春再婚成家，更在廣東順德跨界進軍飲食界開拓雲吞麵生意，同時亦以自由身活躍於港產影視作品與舞台劇。