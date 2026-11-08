79歲汪明荃登台觀眾狂握手　擁超強吸金力住西貢豪宅擁5千萬靚袋

現年79歲「TVB鎮台之寶」汪明荃（阿姐）是圈中優雅地老去的代表，由後生靚到老，雖然已年近80，但仍然熱愛工作，與羅家英在各自範疇中發展，精力充沛。家英哥亦對阿姐給予100分支持，早前她跟老公羅家英應邀擔任好友米雪的《友你有米55派對騷》演唱會嘉賓，由家英哥座駕接載到場，恩愛非常！近日有人分享汪明荃登台片段，汪明荃人靚聲甜，寶刀未老！

汪明荃羅家英夫妻感情向來和睦。（IG@wang_liza）

「阿姐」汪明荃悉心盛裝亮相。（小紅書圖片）

阿姐登台人氣旺盛多年未衰

近日有網民在社交平台分享阿姐登台影片。片段中阿姐穿上閃片連身短裙，束起頭髮，露出雙腿，既顯得年輕精神又不失高貴大方！阿姐在台上傾情演唱《萬水千山總是情》和《勇敢的中國人》。姐更熱情走向觀眾與歌迷握手打招呼，十分專業，人氣多年不減！網民激讚阿姐「德藝雙馨」，更叫阿姐多點北上登台。

汪明荃羅家英夫妻感情向來和睦。（IG@wang_liza）

汪明荃羅家英夫妻感情向來和睦。（IG@wang_liza）

阿姐人氣旺盛，吸金力強勁，長搵長有。她跟羅家英2009年結婚，二人愛巢位於西貢銀線灣，是一棟樓高3層連天台的豪宅，當中更設有小花園，大宅可容納50人一起聚會，市值估計超過5,000萬元。此外，身為時尚教母的汪阿姐珍藏不少名牌袋，包括Gucci、Louis Vuitton、Burberry等。2023年，阿姐上載於西貢獨立屋「曬包包」的片段，以「曬鹹魚」方式保養靚袋，成為網友熱話，有指阿姐擁有的名牌靚袋總值5千萬。

阿姐登台。（小紅書）

阿姐登台演唱。（小紅書）

阿姐寶刀未老！（小紅書）

阿姐走向觀眾握手。（小紅書）