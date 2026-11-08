劉穎鏇出戰903籃球賽片洗版　網民激讚完勝Mandy：依啲先係真女神

「903 AllStar籃球賽」昨晚（11月7日）圓滿結束，賽事除了雲集多位人氣偶像外，最引人注目的莫過於兩大新生代「籃球女神」。29歲的劉穎鏇（Tiffany）和25歲的譚旻萱（Mandy）同樣擁高䠷身材、樣子甜美，加上又喜歡打籃球，被視為圈中的「籃球女神」，但兩人一個是電視台小花，一個是影壇新貴，一直未有機會接觸，直到昨晚，兩人首次在球場上正面交鋒，分別代表「歌星勇士隊」對「903人隊」，豈料比賽結束後，網民焦點全落在劉穎鏇身上，令近來陷入戀情風波的Mandy瞬間失色。

劉穎鏇出戰903籃球賽的片段，賽後在社交平台洗版。（胡凱欣 攝）

劉穎鏇吸引觀眾眼球

高中時代在美國曾代表學校征戰加州賽事勇奪亞軍的劉穎鏇穿上24號球衣，一落場便展示出純熟的球技和走位意識，不論是切入鏟籃，還是外圍三分球均統統命中，而且瞬間俘虜球迷，每次搶到波全場都為她歡呼。

精彩片段賽後在網上瘋狂洗版，大批網民湧入社交平台留言狂讚：「佢勁得嚟唔貪，會製造機會俾隊友射下波表演下，又靚又叻又識睇大局，下屆真係要有佢！」、「就算現場觀眾之前唔係咁認識佢，但最後都會比Tiff感染到跟住好自然地為佢歡呼」、「高、索、甜，又好波」、「佢真係好正㗎！唔嬌柔唔做作」、「依啲先係真正籃球女神」。更有劇迷乘機向無綫隔空喊話：「TVB可以開套籃球劇未？」

兩籃球女神正面交鋒。（胡凱欣 攝）

譚旻萱認愛後首現身

另一邊廂，近日陷入戀情漩渦的Mandy，昨晚正是男友黃澤林公開認愛後，首度公開現身。雖然Mandy未有接受傳媒訪問，但場下的一舉一動均受到注意。然而無對比無傷害，不少網民將兩人作比較，直言在球技、氣場與心態上，劉穎鏇明顯更勝一籌：「X打Mandy」、「以大家都係籃球女神嚟講，劉穎鏇感覺好過Mandy」、「三觀正確有家教嘅真港姐靚女」。

譚旻萱未有接受訪問。（胡凱欣 攝）

劉穎鏇選美出身

於美國出世的劉穎鏇，自幼在洛杉磯生活，五歲已懂得打籃球，高中時代已參加籃球隊，曾代表球隊出戰加州賽事並榮獲亞軍，受過長期正規的籃球訓練，累積了紮實的基本功。她於2016年返港參選港姐，並有「翻版李珊珊」稱號，最後奪得亞軍兼最上鏡小姐，輸給馮盈盈；入行10年，劉穎鏇憑藉甜美可人的樣貌、176cm 的高挑身材以及親切貼地的性格，俘虜大批觀眾的心，觀眾緣極佳。而且她一直「肯博肯捱」，在多部劇集如《超能使者》、《隱形戰隊》、《奪命提示》均有亮眼演出，更被網民公認為TVB的「最強Body」。最近劉穎鏇更推出自家服裝品牌，親力親為做marketing、拍片和設計，果然美貌與智慧並重。

劉穎鏇當年參選港姐有翻版李珊珊稱號。

劉穎鏇成為新一代打女。（IG@itstiffanylau）

劉穎鏇有最強body稱號。（劇照）

譚旻萱有「港版朴敏英」美譽

譚旻萱外貌甜美、氣質清純，初出道已有「港版朴敏英」美譽，曾入選2022年全球百大美女第68位，加上擁有177cm的模特兒身材，絕對是樣靚身材正。除了外型出眾外，譚旻萱最煞食是她動靜皆宜，要斯文靚女可以，跑步打籃球亦可，是網民心目中的「籃球女神」，亦是不少品牌的寵兒。獲公司力捧的譚旻萱現時還歌影視三線發展，曾參與ViuTV電視劇《季前賽》；電影方面則先後拍下《陰目偵信》和《不是你不愛你》，初賞女主角的滋味；她更曾與黃淑蔓及連家穎組成女團Me&出道，但發展不似預期，近年主要都是拍電影做模特兒，但近日的戀情漩渦，卻令她人氣下滑。

Mandy一出道已成為不少品牌的寵兒。（IG＠tmh_xd）