61歲曾華倩無懼素顏雙眼變小　皮膚極緊緻飲紅豆冰揭保養秘訣

現年61歲的前TVB當家花旦曾華倩，年輕時憑藉甜美外貌與脫俗氣質，成為八、九十年代的女神級花旦。近年過着寫意半退休生活的她，鮮少在公開場合露面，但日前她在社交平台分享「生圖直出」的近距離自拍照，大方展現無濾鏡的素顏真面目，超真實狀態隨即在網絡上引發網民熱議！

曾華倩是九十年代最美TVB花旦之一。（微博片@曾華倩）

曾華倩當年是不少男士心目中的女神。（微博圖片）

晒紅豆冰自拍揭保養秘訣

曾華倩在微博分享了一張戴上米黃色針織漁夫帽、手持紅豆冰的素顏相。在毫無美顏濾鏡的鏡頭下，她大方展示最真實幾乎是「無添加」狀態。相中的她雖然已簡單黐了假眼睫毛，但雙眼仍略顯疲態、眼袋較明顯且眼睛看似變小。不過，肌膚依然極具自然光澤且非常緊緻。她留言寫道：「最愛的紅豆冰但走三冰！原因我不喝冰和凍的飲品多年！你們呢？ 」親自揭露了多年來保持緊緻肌膚的養生秘訣。

曾華倩只簡單黐咗眼睫毛，肌膚極緊緻。（微博@曾華倩）

意外曝光跌碎手機芒

除了紅豆冰素顏照，曾華倩又上載了一張熒幕嚴重爆裂的手機截圖，無奈地大吐苦水：「真的對我說...每年年尾左右我的手提電話，一定有些問題出現，要去店裏弄一弄 」意外曝光了她的手機桌布圖，原來是她年輕時的大頭照片，滿載青春回憶。

手機屏幕係年輕時美照。（微博@曾華倩）

網民評價好壞兩極 曾被批「斷崖式衰老」

這張毫無掩飾的真實自拍照曝光後，瞬間引起網民熱烈討論，評價好壞兩極。部分習慣看明星精修美照的網民感到驚訝，直指照片顯得有些憔悴，甚至有人留言稱被嚇到：「這個照片有點恐怖 哈哈哈哈哈哈」。不過，同時有大批網民出言力撐，認為她不依賴美顏濾鏡，展現了真正的「優雅地老去」，紛紛留言大讚：「姐姐素顏皮膚好好」、「皮膚真好」、「帽子可愛，姐姐更可愛」。

曾華倩早前神隱年半突曬素顏照。（小紅書）

曾華倩近日現身譚詠麟演唱會。（微博圖片）

攬實校長。（微博圖片）

曾華倩最近愛上自拍。（小紅書圖片）

曾華倩曬新造型和精美美甲。（小紅書圖片）

經歷梁朝偉三離三合 戀馬國明全城轟動

曾華倩的情史同樣為人津津樂道，其中以她與影帝梁朝偉的三度分合最受矚目。兩人皆是彼此的初戀，但交往期間多次爭吵，最終於1988年正式分手。其後她與男星陳庭威相戀三年多，亦於1993年無疾而終。而最轟動的緋聞，莫過於2005年她與馬國明傳出的「姊弟戀」，兩人因合作及私下互動頻繁而傳出相差9年的戀情，一度成為全城熱話。經歷情路起伏與離婚後，曾華倩母兼父職，單親撫養兒子林浩賢，更將他成功培育為身高1.91米的港隊游泳代表。如今兒子已經長大成人，曾華倩亦樂於享受愜意的半退休生活。

梁朝偉曾與曾華倩（左1）拍拖6年，期間三度離合。最終都分手收場。由於曾華倩與梁朝偉於1988年宣布分手，同年梁朝偉便與劉嘉玲（右1）發展新戀情，因此外界有傳劉嘉玲介入好友曾華倩與梁朝偉的戀情，不過曾華倩曾表示分手原因是工作太忙、聚少離多，並沒有正面回應劉嘉玲有否介入。（《新紮師兄續集 》劇集截圖）

曾華倩與陳庭威相戀4年。（《龍廷爭霸》截圖）

曾華倩與兒子感情非常好。（IG圖片）